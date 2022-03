DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 30. März (vorläufige Fassung)

=== 03:30 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der University of Southern California, Los Angeles 06:50 DE/Stratec SE, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz), Birkenfeld *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Köln 07:00 DE/Takkt AG, ausführliches Jahresergebnis, Stuttgart 07:25 DE/Basler AG, ausführliches Jahresergebnis, Ahrensburg *** 07:30 DE/Befesa SA, ausführliches Jahresergebnis, Ratingen 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), ausführliches Jahresergebnis, Würzburg 07:30 DE/q.beyond AG, ausführliches Jahresergebnis, Köln *** 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, ausführliches Jahresergebnis, Berlin 07:45 DE/SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ausführliches Jahresergebnis, Heidelberg 08:00 DE/PNE AG, Jahresergebnis, Cuxhaven 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 4Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise März (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +7,9% gg Vj zuvor: +7,6% gg Vj *** 10:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Veranstaltung der Zentralbank Zyperns, Nikosia *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen März 10:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Online-HV *** 10:30 DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), Vorstellung der aktualisierten Konjunkturprognose, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung März Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 109,7 zuvor: 114,0 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +10,5 zuvor: +14,0 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -18,7 Vorabschätzung: -18,7 zuvor: -8,8 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone März *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen März 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 12:35 DE/Centogene NV, Ergebnis 4Q, Rostock 12:45 DE/Biontech SE, Ergebnis 4Q, Mainz 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise März (vorläufig) PROGNOSE: +1,6% gg Vm/+6,2% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+5,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +1,7% gg Vm/+6,7% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+5,5% gg Vj *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht März Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +450.000 Stellen zuvor: +475.000 Stellen *** 14:30 US/BIP 4Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +7,0% gg Vq 2. Veröff.: +7,0% gg Vq 3. Quartal: +2,3% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +7,1% gg Vq 2. Veröff.: +7,1% gg Vq 3. Quartal: +6,0% gg Vq 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 16:30 EU/EZB-Direktor Panetta, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP zum digitalen Euro, Brüssel *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 19:00 US/Fed, Rede von Kansas-Fed-Präsidentin George (2022 stimmberechtigt im FOMC) im Economic Club of New York *** - TR/Fortsetzung der direkten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland zur Beendigung des Krieges, Istanbul *** - DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg März *** - DE/Stellenindex BA-X März ===

