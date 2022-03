VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 29. März 2022 - FEEL FOODS LTD. (das "Unternehmen" oder "Feel Foods") (CSE: "FEEL") (OTC: "FLLLF") (FWB: "1ZF") freut sich bekannt zu geben, dass auf seiner Online-Handelsplattform Shopify nun auch eine Reihe von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum als Zahlungsmittel für den Kauf von pflanzlichen Produkten akzeptiert werden. Die Online-Handelsplattform des Unternehmens wurde in die API-Schnittstelle Coinbase Commerce integriert, um den Kunden von Feel Foods die Möglichkeit der Zahlung in Kryptowährungen im Peer-to-Peer-Netzwerk zu bieten.

Die Online-Handelsplattform Shopify von Feel Foods finden Sie unter: https://feelfoodsco.com/collections/black-sheep-vegan-cheeze

Feel Foods integriert seine Online-Handelsplattform Shopify in Coinbase, um Zahlungen in Kryptowährung zu ermöglichen

David Greenway, CEO von Feel Foods, erklärt: "Feel Foods setzt nicht nur aus gesundheitlichen Gründen bzw. zum Wohle der Tiere und unseres Planeten auf einen Lebensstil mit pflanzlicher Ernährung, sondern auch auf die neuesten digitalen Trends. Auf unserer vor kurzem lancierten Online-Handelsplattform Shopify akzeptieren wir ab sofort eine ganze Reihe von führenden Kryptowährungen als Zahlungsmittel für den Kauf unserer pflanzlichen Produkte. Nach dem Erfolg unserer vor kurzem veröffentlichten NFTs, die von bedeutenden Persönlichkeiten inspiriert wurden, welche sich maßgeblich für die vegetarische Bewegung einsetzen, richtet Feel Foods sein Augenmerk nun auf die Zukunft des Handels mit Zahlungen in Kryptowährung und darüber hinaus auf das Metaversum und die Integration des Web 3.0."

"Egal, ob Sie Veganer, Vegetarier oder Flexitarier sind oder einfach nur den Wandel hin zu einem besseren Umgang mit uns selbst und unserem Planeten unterstützen, ermutigen wir Sie, unsere Black Sheep Vegan Cheezes zu probieren, die jetzt direkt auf unserer E-Commerce-Website und in über 70 Lebensmittelgeschäften in ganz British Columbia und bald auch in ganz Kanada erhältlich sind."

"Wir stellen derzeit anhand eines methodischen Ansatzes die besten pflanzlichen Produktangebote zusammen, fügen führende Food Broker und Vertriebshändler hinzu, entwickeln intern laufend neue Produkte und übernehmen einzigartige Anbieter von pflanzlichen Produkten. Mit der Ergänzung dieses neuen Online-Verkaufskanals ist Feel Foods für ein rasches Umsatzwachstum über den Direktverkauf bestens gerüstet. Gleichzeitig wird das bestehende Vertriebs- und Brokernetzwerk durch zusätzliches Personal, einen erweiterten Logistik-Support und neue Kaltversand-Technologien weiter ausgebaut."

Werfen Sie einen Blick auf die Feel Foods NFTs und folgen Sie uns in den sozialen Medien: (@feelfoodsco) (@blacksheepvegancheeze)

Über Coinbase

Webseite: https://www.coinbase.com/

Coinbase setzt sich maßgeblich für die Stärkung der Kryptowirtschaft ein - für ein faireres, besser zugängliches, effizienteres und transparenteres Finanzsystem, das auf Kryptowährungen basiert. Es begann alles im Jahr 2012 mit der radikalen Idee, dass es für jedermann überall möglich sein sollte, Bitcoin zu übermitteln und zu empfangen. Heute ist Coinbase eine vertrauenswürdige und einfach zu bedienende Plattform für den Zugang zur breiteren Kryptowirtschaft. Kunden auf der ganzen Welt entdecken und beginnen ihre Kryptoreise durch Coinbase. Rund 89 Millionen verifizierte Nutzer, 11.000 Institutionen und 185.000 Ökosystempartner in über 100 Ländern vertrauen auf Coinbase, um Kryptowährungen einfach und sicher zu investieren, auszugeben, anzusparen, zu verdienen und zu nutzen.

Über Black Sheep Vegan Cheeze

Die zu 100 % unternehmenseigene vegane Premium-Käsemarke Black Sheep Vegan Cheeze ("Black Sheep") wurde im Jahr 2017 begründet und produziert gegenwärtig eine Vielzahl einzigartiger veganer Milchersatzprodukte in der Großküche und F&E-Einrichtung des Unternehmens in Okanagan. Die Black-Sheep-Produkte werden momentan Lebensmittelgeschäften und gastronomischen Einrichtungen in ganz British Columbia angeboten, unter anderem an ausgewählten Standorten von: IGA, Nesters, The Very Good Butchers, Pomme Natural, Natures Fare, Vegan Supply und vielen weiteren Fachgeschäften in 16 Städten in der gesamten Provinz sowie online und vor Ort auf Bauernmärkten.

Weitere Informationen finden Sie auf: http://blacksheepvegancheeze.com/

Über Feel Foods Ltd.

FEEL ist eine Agrar- und Lebensmittelbeteiligungsgesellschaft, die sich auf innovative Produkte und Technologien in der Lebensmittelbranche konzentriert. Zu ihren 100%igen Beteiligungen zählen die Black Sheep Vegan Cheeze Company, deren 10 einzigartige vegane Milchersatzprodukte derzeit in über 30 Einzelhandelsgeschäften erhältlich sind, sowie das zu 100 % unternehmenseigene Unternehmen Be Good Plant-based Foods, das pflanzliche Hühner-, Schweine- und Rindfleischprodukte anbietet und derzeit in die Forschung und Entwicklung von ketogenen, pflanzlichen Süßwarenprodukten investiert.

Kontakt:

Joel T Warawa

Corporate Communications

E-mail: jw@feelfoodsco.com

Unternehmenskontakt:

Website: www.feelfoodsco.com

E-Mail: info@feelfoodsco.com

Instagram: Instagram.com/feelfoodsco

Telefon: 604-235-0010

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen der Geschäftsleitung in Bezug auf das Unternehmen widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft, einschließlich des Abschlusses der Beratungsverträge, des Abschlusses der Akquisition und der Annahme der Akquisition und ihrer Bedingungen durch die CSE. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Risiken gehören: das unbekannte Ausmaß und die Dauer der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die Unfähigkeit von Feel Foods, die Akquisition abzuschließen, und andere Risiken, die bei Transaktionen dieser Art üblich sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollte der Leser kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen setzen. Feel Foods ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierung ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Die CSE (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

