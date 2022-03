Paris, 29. März 2022 (ots/PRNewswire) -Jord Producers (https://www.jordproducers.com/), mit Sitz in Nebraska, wurde in das Produktionsportfolio von \u0178nsect aufgenommen, was den Einstieg des weltweit führenden Unternehmens in die nordamerikanische Mehlwurmproduktion bedeutet. Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund, dass \u0178nsect (http://www.ynsect.com/en) im November 2021 in dem US-Markt eingestiegen ist.In der weltweit größten vertikalen Insektenfarm in Frankreich verarbeitet \u0178nsect Buffalo und Molitor Mehlwürmer zu hochwertigen, nachhaltigen Zutaten für die Ernährung von Tieren, Fischen, Pflanzen und Menschen. \u0178nsect hat mehr als 500 Millionen Dollar eingenommen und exportiert seine Produkte weltweit.Die Aufnahme von Jord Producers spiegelt die Expansion von \u0178nsect auf dem US-Markt und den Einstieg in den Markt für Hühnerfutter für Hinterhofhaltungen wider. Während der Pandemie erlebte der Markt für Hinterhofhühner in Amerika ein erhebliches Wachstum. Laut einer aktuellen Studie von Arthur D. Little wird der US-Markt bis 2026 ein Volumen von rund 400 Mio. $ erreichen.In den letzten zwei Jahren ist die Zahl der Amerikaner, die Hühner halten, auf rund 26 Millionen gestiegen. Emerton-Studien haben gezeigt, dass 82 % der US-Hühnerhalter Mehlwürmer gegenüber anderen Insekten bevorzugen. Kürzlich von \u0178nsect durchgeführte Versuche haben gezeigt, dass die Leistung bei der Eigröße zunimmt. Antoine Hubert, CEO und Mitbegründer von \u0178nsect, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, unsere Präsenz in den USA weiter auszubauen, da dies ein vorrangiger Markt für \u0178nsect ist, während wir weltweit expandieren. Als Impact-Unternehmen stehen Nachhaltigkeit und der Schutz der Umwelt ganz oben auf unserer Agenda. Wir waren offensichtlich sehr beeindruckt von Cheryls unternehmerischen Fähigkeiten. Sie war Mitbegründerin von Jord in einer der besten landwirtschaftlichen Regionen der USA, die einen einfachen, lokalen Zugang zu Rohstoffen ermöglicht. Es war daher eine naheliegende Wahl für uns."Mehlwürmer, wie sie bei Jord hergestellt werden, bieten sowohl für Nutz- als auch für Haustiere erhebliche Vorteile, da sie alle Aminosäuren enthalten, die ein Huhn für eine optimale Entwicklung benötigt: sehr hoher Proteingehalt (72 % Protein), hohe Verdaulichkeit, hypoallergen und das Potenzial, Hauterkrankungen zu verringern.Cheryl Powers, CEO von Jord Producers, fügte hinzu: "Jord Producers wurde von den Mitbegründern Kris Vrooman und Amber Klassen von Grund auf neu aufgebaut und hat sich zu einem Experten für die Aufzucht und den Vertrieb von lebenden und getrockneten Larven für den Hinterhofhühnermarkt entwickelt, und Jord Producers freut sich, der \u0178nsect-Familie beizutreten. Wir sind zuversichtlich, dass dieser Schritt uns helfen wird, die Produktion von hochwertigen Mehlwürmern auf ein neues Niveauzu heben."Mit der Eingliederung von Jord Producers wächst das Produktionsportfolio von \u0178nsect auf drei vertikale Farmen und eine Brüterei. Dies wird es \u0178nsect schließlich ermöglichen, die Produktionsmengen von Mehlwurmlarven zu erhöhen und den Weg für weitere Markteintritte in den Heimtierfuttermarkt zu ebnen, da Zutaten wie Proteinmehl und -öl in naher Zukunft in Nordamerika für die Produktion zugelassen werden sollen.Durch die Verwendung von \u0178nsect-Inhaltsstoffen anstelle anderer Proteinarten für Tierfutter profitieren die Hersteller von 98 % weniger Landverbrauch und 45 % weniger Ressourcen. Darüber hinaus nutzt \u0178nsect mit seinen neuen vertikalen Farmen ein Modell der Kreislaufwirtschaft, um Wertschöpfungsketten zu schaffen, die vollständig mit den Pariser COP21-Vereinbarungen +1,5 °C-Szenario und dem EU-Ziel "Fit for 55" übereinstimmen.Kontakt:\u0178nsect - Anaïs Maury anais.maury@ynsect.com / +33 (0)6 78 44 59 80Sopexa - Rana Barbari rbarbari@hopscotch.eu / + 353 15569720Original-Content von: Ynsect, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148899/5183699