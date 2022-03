München (ots) -- Romantisches Frühstück: Sandrines und Buccis erster Kuss- Respektlos! Jennifer wütend auf Nico- Paarungszeremonie mit Sylvie Meis- "Love Island" heute, 29. März 2022, 22:15 Uhr bei RTLZWEISchon am Morgen geht es hoch her in der Villa: Nico prahlt laut mit Flirt- und Sexgeschichten und bringt seine Jennifer damit in Rage. Die 23-Jährige hat daraufhin nur noch einen Wunsch: "Ich brauche neue Granaten!" Näher kommen sich dagegen Sandrine und Bucci: Es gibt den ersten Kuss. Die Chance auf heiße Küsse bei "Love Island" haben zwei Islander allerdings nicht mehr. Nach einer spannenden Paarungszeremonie mit Sylvie Meis, müssen krasse Entscheidungen getroffen werden.Buccis Drehbuch zum ersten KussBucci, der alte Romantiker, hat eine Überraschung für seine Herzensdame Sandrine. "Ich mache meiner Partnerin gerne Überraschungen", gesteht der 31-Jährige. Ein Frühstück mit frischen Waffeln soll gezaubert werden. Schwierig nur, wenn man noch nie selbst Waffeln zubereitet hat. "Vanessa, ich brauche deine Hilfe", bittet der Münchner seine Mitbewohnerin. Nach dem tip top alles fertig ist, wartet die süße Überraschung für Sandrine auf dem Balkon. "Oh wie süß, dankeschön", freut sich die 28-Jährige. Flirtmeister Bucci gibt weiterhin Vollgas. "Ich bin echt begeistert", lächelt er. "Von deinem Essen?", will Sandrine wissen?". Aber der Münchner weiß, es gibt nur eine richtige Antwort: "Nein, von dir!". Es folgen tiefe Blicke in die Augen, Sandrine streicht einen Krümel von Buccis Lippen und dann zieht er sie an sich heran. Besser hätte es Hollywood nicht verfilmen können: Es kommt zum ersten leidenschaftlichen Kuss zwischen den beiden. "Ich habe gerade nur dich im Kopf", grinst Bucci.Eiszeit bei Jennifer und Nico!Kaum wach geworden öffnet Nico fröhlich sein Date - und Sex-Nähkästchen und prahlt in trauter Runde von einem Date mit einer Unbekannten: "Mein Kumpel stellt uns vor, guckt sich um, da war ich schon mir der am Rummachen. Dann sind wir nach Hause gefahren. Die hat echt stabil ausgesehen, hat sich direkt ausgezogen und dann, ola!" Jennifer, die sich das alles anhören durfte, ist richtig, richtig enttäuscht und verärgert: "Ich brauche neue Granaten!" Das wiederum findet der Saarländer nicht komisch: "Ich bin kein Hund. Ich laufe Keiner hinterher!" Jennifer geht. Kurze Zeit später liest die Latina Nico richtig die Leviten: "Kennst du das Wort Respekt? Ich schäme mich richtig, dass du es in dem Moment nicht peilst vernünftige Sätze rauszuhauen, sondern immer nur, hahaha, ich haue jetzt ne' geile Geschichte raus, wen ich alles gepoppt habe!" Eiszeit und das ausgerechnet kurz vor der nächsten Paarungszermonie."Es ist Zeit wieder Ordnung in die Villa zu bringen!"Neue Islander, heiße Nächte in der Private Suite und diverse Körbe: Nach der letzten Paarungszeremonie ist viel passiert. "Es ist Zeit wieder Ordnung in die Villa zu bringen!" - Mit diesen Worten eröffnet Sylvie Meis die Paarungszeremonie. Vierzehn Islander - sieben Frauen und sieben Männer - leben aktuell auf der Insel der Liebe. Welche sieben Couples werden sich finden? "Die Mädchen haben heute die Wahl und die Jungs müssen hoffen. Am Ende wird es wieder Konsequenzen geben", erklärt Sylvie Meis. So viel sei jetzt schon verraten: Nach dem morgendlichen Kuss ist es wenig überraschend, dass Sandrine Bucci zu ihrem Couple wählt. Doch was ist mit den anderen Islanderinnen? Hat Jennifer ihrem Nico seine Respektlosigkeit verziehen? Und wen hat Granate Sanne nach einem Tag in der Villa in ihr Herz geschlossen?"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+."Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"RTLZWEI läutet mit "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" den Frühling ein. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Frühling voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love-Island-App maßgeblich beeinflussen. Moderatorin Sylvie Meis führt durch die Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100887151