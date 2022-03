London, 29. März 2022 (ots/PRNewswire) -Den in Tokio hat sich bei der Preisverleihung der Asia's 50 Best Restaurants 2022 , die von S.Pellegrino & Acqua Panna gesponsert wurde, den ersten Platz gesichert. Die prestigeträchtige Liste wurde heute bei gleichzeitigen Veranstaltungen in ganz Asien in Bangkok, Macau und Tokio vorgestellt.Die vollständige Liste der Plätze 1-50 finden Sie hier (https://www.theworlds50best.com/asia/en/list/1-50).- Im 10. Jahr ihres Bestehens verzeichnet die Liste 2022 die Rekordzahl von 16 Neuzugängen. Japan führt mit 11 Beiträgen, gefolgt von Thailand mit neun und Singapur mit sieben- Die Villa Aida in Wakayama, Japan, die erstmals auf der Liste auf Platz 14 steht, erhält den von Aspire Lifestyles gesponserten Highest New Entry Award- Ode in Tokio steigt um 14 Plätze auf Platz 13 und gewinnt den Highest Climber Award- David Lai von Hongkongs Neighborhood gewinnt den von Experten vergebenen Inedit Damm Chefs' Choice Award- Odette in Singapur ist der diesjährige Preisträger des Gin Mare Art of Hospitality Award- Mume in Taipeh gewinnt den Flor de Caña Sustainable Restaurant Award- Maira Yeo von Cloudstreet in Singapur erhält den Titel Asia's Best Pastry Chef, gesponsert von ValrhonaMit dem ersten Platz erhält Den die beiden Titel The Best Restaurant in Asia, gesponsert von S.Pellegrino & Acqua Panna und The Best Restaurant in Japan. Das 2007 eröffnete Den spiegelt die Persönlichkeit seines Inhabers, Zaiyu Hasegawa, wider. Hasegawa und sein Team verfolgen einen spielerischen, persönlichen Ansatz für die Kaiseki-Küche und begeistern die Gäste mit kreativen Präsentationen und überraschenden Wendungen traditioneller Gerichte. Nach seiner Aufnahme in die Asia's 50 Best Restaurants Liste im Jahr 2016 auf Platz 37, erschien Den im folgenden Jahr erstmals auf der The World's 50 Best Restaurants Liste und stieg 2021 auf Platz 11 auf.Neben Den sind das Sorn in Bangkok (Platz 2), das zum ersten Mal den Titel The Best Restaurant in Thailand für sich beansprucht, und das Florilége (Platz 3) in Tokio, Japan, unter den ersten drei.Nach dem ersten Platz im Jahr 2021 rückt The Chairman in Hongkong auf Platz 5 vor und behält damit zum dritten Mal den Titel The Best Restaurant in China.William Drew, Director of Content für Asia's 50 Best Restaurants, sagt dazu: "In diesem Jahr wurde Den aufgrund seiner einzigartigen Mischung aus Tradition, Innovation und Verspieltheit zur Nr. 1 in Asien gekürt. Wir freuen uns, alle Restaurants auf der Liste 2022 und die einzelnen Preisträger vorstellen zu können, die uns mit ihrer Kreativität, ihrem Durchhaltevermögen und ihrem Können inspirieren."Medienkontakte: https://mediacentre.theworlds50best.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1775729/50_Best_Zaiyu_Hasegawa.jpgPDF - https://mma.prnewswire.com/media/1773495/50_Best_Asia.pdfLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1746199/50_Best_Asia_2022_Logo.jpgPressekontakt:asias50best@finnpartners.com,T: +852 2807 0899Original-Content von: 50 Best, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139111/5183732