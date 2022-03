Wenige Tage nach dem Beginn der Serienproduktion hat Nio nun wie geplant offiziell die Auslieferungen für seine Elektro-Limousine ET7 in China gestartet. Die ersten ET7-Fahrzeuge wurden in der Nio-Zentrale in Hefei an Kunden übergeben. Wir erinnern uns: Nio hatte seine Flaggschiff-Limousine ET7 im Januar 2021 vorgestellt und bereits damals Vorbestellungen zu Preisen ab 448.000 Yuan vor Förderung angenommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...