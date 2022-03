Gold könnte einer von Putins wenigen verbliebenen wirtschaftlichen Trümpfen sein. Dazu müsste Russland Wege finden, die an den Sanktionen vorbeiführen. Die Optionen des Kriegsherren.

Durch westliche Sanktionen sind große Teile der russischen Devisenreserven eingefroren. Doch die russische Regierung um Wladimir Putin verfügt laut Reuters über Goldbestände im Wert von etwa 140 Milliarden Dollar. Was kann Putin damit anfangen?

Putin verstärke schon seit Jahren Maßnahmen gegen wirtschaftliche Beschränkungen. Russlands Goldbestände hätten sich seit der Annexion der Krim im Jahr 2014, infolgedessen der Westen Sanktionen verhängte, verdreifacht. Ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses schätzt, dass die Goldbarren etwa 20 Prozent der Gesamtreserven der russischen Zentralbank ausmachen würden.

Laut Reuters müsse Russland sein Gold physisch über seine Grenzen transportieren, um verkaufen zu können. Aus diesem Grund haben die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten in der letzten Woche versucht, dieses Schlupfloch zu schließen. Das US-Finanzministerium erklärte, dass alle Transaktionen mit Gold im Besitz der russischen Zentralbank den bestehenden Sanktionen unterliegen. Das bedeutet, dass jeder, der hilft, russisches Edelmetall in US-Dollar umzuwandeln, mit Strafen rechnen muss. Aber wie kann man kontrollieren, dass kein Gold über eine russische Grenze geht? Laut Journalisten des Wall Street Journals könne Russland immer noch Gold aus dem Land schaffen und verkaufen.

Reuters-Jorunalisten spekulieren darüber, dass einige Russland unterstützende, opportunistische Länder bereit seien, Putin zu helfen. Venezuela zum Beispiel könnte sich an Russlands Dienste erinnern, nachdem die USA 2017 die Sanktionen gegen das südamerikanische Land verschärft hatten. Der venezulanische Oppositionsvertreter Julio Borges sagte im letzten Jahr, dass von Russland gecharterte Flugzeuge Gold aus Venezuela abholten, um es in Mali zu raffinieren und dann in den Vereinigten Arabischen Emiraten für Dollar und Euro weiterzuverkaufen.

Im Jahr 2020 erklärte das US-Außenministerium, es verfolge einen Besuch des Privatjets des libyschen Milizenführers Khalifa Haftar in Venezuela, der im Verdacht stand, Gold gegen Dollar zu tauschen. Über befreundete Strohmänner Gold zu verkaufen, wäre eine der Optionen für Putin, um Gold zu Geld zu machen.

