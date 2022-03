Von Connor SmithBarron'sÜbersetzung: Laura MarkusMeme-Aktien sind wieder im Kommen. Die Aktien von AMC, GameStop und Bed Bath & Beyond sind am Montag in die Höhe geschnellt. Damit setzt sich der Hype fort, der die Aktien Anfang letzten Jahres durch die Decke gehen ließ.AMC schloss mit einem Plus von 45 Prozent bei 29,33 Dollar, während die Aktie von Hycroft Mining um 81 Prozent auf 2,32 Dollar stieg. Die GameStop-Aktie stieg um 25 Prozent auf 189,59 Dollar, und die Aktie von Bed Bath & ...

Den vollständigen Artikel lesen ...