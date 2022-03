E.ON unterzeichnet Absichtserklärung zur Wasserstoffeinfuhr

Werbung



Der Energiekonzern mit Sitz in Essen schloss eine Partnerschaft mir den australischen Unternehmen Fortescue Future Industries mit dem Ziel ab, grünen Wasserstoff nach Europa und Deutschland zu bringen. Das bekräftigten beide Parteien am Dienstag im Rahmen einer gemeinsamen Absichtserklärung. Bis 2030 sollen bis zu 5 Millionen Tonnen klimaneutral hergestellter Wasserstoff nach Europa geliefert werden. Die erste Lieferung soll bereits 2024 erfolgen und eine Größe von 200.000 Tonnen umfassen. Damit könnte E.ON einen wichtigen Beitrag zur Energieunabhängigkeit sowie zu den europäischen Klimazielen leisten. Wasserstoff spielt auch bei den Plänen der Bundesregierung für eine Energiewende in Deutschland eine zentrale Rolle.





Die aktuellen geopolitischen Unsicherheiten spiegeln sich nicht nur in den Ausblicken der Unternehmen wider, sondern führen auch zu erheblichen Verwerfungen an den weltweiten Finanzmärkten. Dies äußert sich in Form von erhöhter Volatilität und weiten Handelsspannen. In unserem Daily Trading Live am 31.03.2022 um 15:30 Uhr schaut sich Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei der HSBC, gemeinsam mit Ihnen an, welche Chancen und Risiken sich aus technischer Sicht an den Märkten erkennen lassen und wie Sie davon profitieren können.

