Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc (16/22)

As from March 30, 2022, the following warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short name ISIN ---------------------------------- BEAR BILIBI X5 AVA 2 GB00BL05XQ80 ---------------------------------- BEAR OLJA X8 AVA 14 GB00BNTT7J69 ---------------------------------- BEAR JDCOM X5 AVA 3 GB00BL02W849 ---------------------------------- BEAR SP50 X12 AVA 12 GB00BL02Q825 ---------------------------------- BEAR SP50 X18 AVA 11 GB00BL054Z42 ---------------------------------- BEAR STERV X5 AVA 4 GB00BG639417 ---------------------------------- BEAR SPGS X12 AVA 13 GB00BL08C269 ---------------------------------- BEAR TREL X5 AVA 2 GB00BL05TL57 ---------------------------------- BEAR WTI X8 AVA 14 GB00BNTV5J83 ---------------------------------- BULL ENQ X2 AVA 3 GB00BL02XQ91 ---------------------------------- BULL PALLA X10 AVA 6 GB00BNTQCJ27 ---------------------------------- BULL PALL X12 AVA 10 GB00BNTS6Q30 ---------------------------------- BULL PALLA X12 AVA 9 GB00BNTQYH49 ---------------------------------- BULL USDSEK X3 AVA 4 GB00BL04B492 ---------------------------------- MINI L AXFO AVA 1 GB00BW6NQL96 ---------------------------------- MINI L LYSCF AVA 5 GB00BNTT7P20 ---------------------------------- MINI S BUND AVA 22 GB00BG618718 ---------------------------------- MINI S LYSCF AVA 6 GB00BNTT9459 ---------------------------------- TURBO L GULD AVA 172 GB00BG60LY67 ---------------------------------- The last day of trading will be March 30, 2022. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.