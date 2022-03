DJ Deutsche Bank muss in Spanien 3 Millionen Euro Strafe zahlen

Von Cristina Roca

BARCELONA (Dow Jones)--Die Deutsche Bank wird in Spanien wegen Wertpapiergeschäften bestraft. Die Finanzaufsicht des Landes, die Comision Nacional del Mercado de Valores, hat gegen die Bank eine Geldbuße in Höhe von 3 Millionen Euro verhängt. Die Deutsche Bank will die Entscheidung anfechten.

Die Behörde wirft dem Finanzkonzern vor, von ihm selbst emittierte Schuldverschreibungen, sogenannte Structured Notes, zu Spreads zurückgekauft zu haben, die deutlich von ihrem fairen Wert abwichen, ohne dass die Kunden informiert worden seien. Die Bank habe es versäumt, Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten anzuwenden.

Die Bank widerspricht: Man habe in der Situation korrekt gehandelt und Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten und zusätzliche Maßnahmen in Einklang mit den damals gültigen Regelungen angewendet, teilte die Deutsche Bank mit.

March 29, 2022 11:11 ET (15:11 GMT)

