Tagesausblick für 30.03.: DAX bricht aus der Range aus!

Heute morgen kamen Delegationen aus Russland und der Ukraine in Istanbul zusammen. Dies schürte neue Hoffnungen auf eine Lösung im Ukraine-Konflikt und beflügelte entsprechend die Aktienmärkte. DAX, CAC40 und EuroStoxx50 legten jeweils rund 2,6 Prozent zu und brachen damit aus der seit Tagen gebildeten Range nach oben aus.

Am Anleihemarkt gaben die Notierung von langfristigen Wertpapieren derweil weiter nach. Die Renditen von 10jährigen Staatspapieren legten also weiter zu. Umschichtungen in den Aktienmarkt brachten auch die Notierungen von Edelmetallen wie Gold, Palladium, Platin und Silber unter Druck. Eine leichte Entspannung war auch am Ölmarkt zu beobachten. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil liegt zwar weiterhin noch deutlich über der Marke von 100 USD. Die Tendenz ist allerdings abwärtsgerichtet.

Unternehmen im Fokus

Eine Lösung im Ukraine-Konflikt zeichnet sich zwar noch nicht ab. Bei einigen Fragen deuten sich allerdings Kompromisse an. Diese Hoffnungen reichte, um heute vor allem Autotitel wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW zu beflügeln. Delivery Hero und HelloFresh verbuchten gar zweistellige Zugewinne. Die Nebenwerteindizes MDAX und SDAX konnten dem Tempo des DAX zwar nicht ganz folgen. Große Verlierer der zurückliegenden Tage wie About You, Jungheinrich, Kion, Pfeiffer Vakuum und Rational führten jedoch die Gewinnerliste vom MDAX beziehungsweise SDAX heute an.

Morgen legen unter anderem Aareal Bank, Basler, Befesa, Eckert & Ziegler, Sixt und Ströer ihre Geschäftsberichte für 2021 vor und äußern sich möglicherweise zu ihrem Ausblick für 2022. Carl Zeiss Meditec lädt zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Deutschland - DIW Konjunkturbarometer

Europa - Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbraucher-Vertrauen Euro-Zone, März endgültig

Deutschland - Vorläufiger Verbraucherpreisindex für März

USA - ADP-Arbeitsmarktbericht, März

USA - BIP Q4, endgültig und Jahr 2021

USA - FED-Präsident von Atlanta, Bostic, spricht zum Thema "Economic Leadership from America's Founding to the Global Pandemic" im Rahmen der George Washington Leadership Lecture Series der University of Southern California

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.285/15.430 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.000/14.100/14.470/14.500/14.760/ Punkte

Der DAX eröffnete mit einem Gap nach oben und baute die Zugewinne im Tagesverlauf weiter aus. Dabei gelang der Ausbruch über die Widerstandsmarke von 14.500 Punkten und aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. Das Tageshoch von 14.920 Punkten konnte der Leitindex allerdings nicht halten. Vielmehr schloss der DAX rund 100 Punkte tiefer. Bestätigt der Index den Ausbruch aus dem Abwärtstrend, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 15.285 Punkte. Auf der Unterseite findet der Aktienindex bei 14.500 Punkten einen Unterstützung.

DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 06.07.2021-29.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 30.03.2014- 29.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HR510Y 4,10* 13.500 14.000 14.06.2022 DAX HR4X26 3,94* 14.250 14.750 14.06.2022

* max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.03.2022; 17:50 Uhr

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HR4X35 1,66* 14.900 14.400 14.06.2022 DAX HR4X3C 2,86* 15.500 15.100 14.06.2022

*max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.03.2022 17:51 Uhr

Funktionsweisen der HVB Produkte

