Beim französischen Impfstoffhersteller Valneva wartet man nach wie vor auf die Zulassung des Totimpfstoffs durch die EU. Ein Blick auf die heutige Kursentwicklung mit einem respektablen Plus lässt den Schluss zu, dass es schon kurzfristig so weit sein kann. Zumal Valneva in der jüngsten Stellungnahme vermeldet hatte, dass die Europäische Arzneimittelagentur EMA zwar noch einige Nachfragen zum Totimpfstoff VLA2001 habe, dass Valneva aber schon im April mit der Zulassung rechnet…

Sehen wir hier jetzt also schon die ersten Insider, die kaufen? Schließlich beginnt der April bereits am Freitag, sodass es nun quasi täglich so weit sein kann. Dabei ist das Unternehmen gut aufgestellt, den gestellten Anforderungen gerecht zu werden. Schließlich verfügt das Unternehmen immerhin über ...

