Einen Blitzstart zaubert heute Novavax auf's Parkett. Schließlich klettert die Aktie derzeit rund sieben Prozent nach oben. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 78,69 USD. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Kursverlauf von Novavax der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Novavax-Analyse einfach hier klicken.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund sechzehn Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieser Hochpunkt verläuft bei 91,00 USD. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel. ...

