Ausschließlich grüne Vorzeichen sind heute bei Draftkings zu erkennen. Die Aktie liegt immerhin rund zehn Prozent in der Gewinnzone. Dieser Anstieg verteuert das Papier nun auf 20,48. Ist das der Beginn der nächsten Aufwärtsbewegung oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Draftkings der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Draftkings-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund zweiundzwanzig Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 25,01 USD. Durch diese Rallye gibt es jetzt neue Gewinnchancen! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...