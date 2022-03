Einstufung auf Grundlage von Kosteneffizienzen und Zeitersparnissen

Vereinigte Staaten effizienteste Jurisdiktion in Bezug auf Geschwindigkeit des Geschäfts

Effizienz Brasiliens, Südkoreas und Chinas geringer eingestuft

Die Niederlande wurden als beste Jurisdiktion für pharmazeutische Unternehmen auf der Grundlage von Kosteneffizienzen und Zeitersparnissen gemäß den Daten eingestuft, die auf der Plattform für Global Entity Portfolio Management (GEPM) von Mercator by Citco in seinem Pharmaceutical GEPM: Special Report zusammengestellt wurden.

Die Pandemie hat den Weg beschleunigt, den Pharmaunternehmen beschreiten, um ihre Betriebsabläufe zu rationalisieren, und die granularen Mercator-Daten konnten belegen, dass die Mehrzahl der betroffenen Unternehmen aufgrund solider vorhandener Geschäftskontinuitätspläne äußerst flexibel war.

Die Zahlen zeigen, dass die Vereinigten Staaten die effizienteste Jurisdiktion für eine termingerechte Fertigstellung von Aufgaben und Luxemburg die kostengünstigste Jurisdiktion sind, wenn diese Faktoren miteinander kombiniert werden, wobei die Niederlande über die besten Metriken in Bezug auf Kosten und Ausführungszeit verfügten.

Der Status des Landes als europäisches Finanzzentrum und seine historischen Verbindungen mit dem internationalen Handel haben eine Umgebung geschaffen, die es multinationalen Pharmaunternehmen ermöglicht, juristische Personen relativ leicht zu organisieren.

Sowohl Singapur als auch Belgien schnitten hervorragend ab, wenn diese beiden Charakteristika kombiniert wurden, wobei Brasilien, Südkorea und China in der Gesamtwertung die letzten Plätze einnahmen.

Europa bleibt das Drehkreuz für einen Großteil der Pharmaunternehmen außerhalb Nordamerikas, in erster Linie unter der Leitung bedeutender Drehscheiben für Biowissenschaften in der Schweiz, Deutschland und Frankreich wobei Indien in der APAC-Region eine ähnliche Rolle einnimmt.

Kariem Abdellatif, Head of Mercator, erklärte: "Die Welt ist ein globales Dorf. Dieser Bericht zeigt jedoch, dass es riesige Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern gibt. Die Erkenntnisse dieses Berichts spiegeln keine Empfehlungen wider, wo multinationale Pharmaunternehmen ihre Organisationen oder Tochtergesellschaften gründen sollten, da dies stets von der Nachfrage und Notwendigkeit bestimmt wird. Vielmehr handelt es sich um eine Aufgabe, um Erwartungen zu wecken und pharmazeutischen General Counsels and Company Secretaries Planungssicherheiten in Bezug auf die relativen Kosten und den erforderlichen Zeitaufwand zu liefern, um ihre Organisationen und Aktivitäten in jeder Jurisdiktion verwalten zu können.

"Es ist interessant zu sehen, dass die Niederlande das Ranking in diesem Fall anführen. Dennoch sollten zukunftsorientierte multinationale Unternehmen Technologieplattformen begrüßen, die sie Geschäfte über Länder- und Jurisdiktionsgrenzen hinweg nahtlos tätigen lassen."

Viele der Projekte von Mercator erleichterten es seinen Pharmakunden, die im Verlauf der letzten zwei Jahre in unternehmerische hochkarätige Initiativen involviert waren, die Wertschöpfungsketten zu optimieren und die kommerziellen Auswirkungen anhaltender Marktturbulenzen und Kontrollkosten zu minimieren.

Den vollständigen Bericht können Sie einsehen unter: https://mercator.net/our-thinking/publications/pharmaceutical-gepm-special-report/.

Dieser Bericht schließt an den Mercator Entity Management (MEM) Report an, der die Herausforderungen umreißt, mit denen multinationale Unternehmen in unterschiedlichen Sektoren konfrontiert werden, wenn sie ein globales Portfolio juristischer Personen verwalten.

Dieser Bericht ermöglicht direkte Einblicke in die Praxis und Dynamiken der Plattform für Global Entity Portfolio Management (GEPM) des Pharmasektors auf der Grundlage von realen Daten wenn sich die Unternehmen dieses Sektors im Epizentrum eines der signifikantesten globalen Disruptors der Neuzeit befinden.

Diese Daten stammen direkt von der proprietären GEPM-Technologieplattform Entica von Mercator, die alle Aktivitäten einzeln aufzeichnet, die für Kunden unternommen werden. Die Daten von Mercator aus dem pharmazeutischen Sektor verkörpern mehr als 600 Mrd. US-Dollar an Marktkapital von Organisationen, die in 70 Jurisdiktionen weltweit verteilt sind. Daher ist Mercator einzigartig positioniert, um die Daten äußerst detailliert analysieren zu können. Im Gegensatz zu umfragegebasierten Berichten ist diese Analyse speziell auf Organisationen multinationaler Pharmaunternehmen im Ausland ausgerichtet.

Über Mercator by Citco

Als Vorreiter für Global Entity Portfolio Management (GEPM) begründet Mercator dauerhafte Partnerschaften mit seinen Kunden, um deren individuelle Bedürfnisse zu verstehen und Leichtigkeit, Effizienz und Transparenz durch eine klare Übersichtsebene zu bieten. Die beispiellosen GEPM-Kenntnisse und die proprietäre Technologie Entica von Mercator helfen bei der Weiterentwicklung der Methoden von Unternehmen rund um die Betrachtung und Verwaltung ihres Firmenportfolios und verhelfen ihnen zu einem besseren Durchblick in einem immer komplexer werdenden regulatorischen Umfeld.

Der Name Mercator geht auf Gerardus Mercator (1512 bis 1594) zurück, den Kartographen der berühmten "Mercator-Projektion", die als größter Fortschritt bei Seekarten gilt. Diese erleichterte die Navigation auf transozeanischen Fahrten und hat den weltweiten Handel von heute entscheidend geprägt. Da die transozeanischen Händler von einst die multinationalen Konzerne von heute sind, soll Mercator ihnen die Messgrößen liefern, die sie für die Verwaltung ihres weltweiten Firmenportfolios benötigen.

Über die Unternehmensgruppe Citco (Citco)

Die Unternehmensgruppe Citco (Citco) ist ein weltweites Netz unabhängiger Unternehmen. Diese Unternehmen sind führende Anbieter von Asset-Servicing-Lösungen für die globale alternative Investmentbranche. Mit einem verwalteten Vermögen von über 1,8 Billionen US-Dollar und 8.200 Mitarbeitern in 40 Ländern ist Citco ein verlässlicher Partner, der seine Kunden seit mehr als vier Jahrzehnten mit einer einzigartigen Innovationskultur und kundenorientierten Lösungen betreut.

