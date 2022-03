DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:45 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.002,18 +2,96% -6,89% Stoxx50 3.749,25 +1,36% -1,81% DAX 14.820,33 +2,80% -6,70% FTSE 7.537,25 +0,86% +1,20% CAC 6.792,16 +3,08% -5,04% DJIA 35.099,33 +0,41% -3,41% S&P-500 4.602,93 +0,60% -3,43% Nasdaq-Comp. 14.515,72 +1,12% -7,22% Nasdaq-100 15.123,74 +0,91% -7,33% Nikkei-225 28.252,42 +1,10% -1,87% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 157,49 -80

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 103,45 105,96 -2,4% -2,51 +39,9% Brent/ICE 109,05 112,48 -3,0% -3,43 +41,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.917,74 1.922,88 -0,3% -5,15 +4,8% Silber (Spot) 24,69 24,83 -0,6% -0,14 +5,9% Platin (Spot) 981,55 987,52 -0,6% -5,97 +1,1% Kupfer-Future 4,73 4,73 +0,1% +0,00 +6,2%

Beim Öl sind Erholungsansätze nicht von Dauer. Anfängliche Gewinne werden abgegeben und die Talfahrt vom Montag wird wieder aufgenommen. Marktteilnehmer verweisen auf die Fortschritte in den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine. Belastend wirkt daneben die Befürchtung, dass die neuen strengen Lockdowns in China die dortige Nachfrage nach Öl mindern.

FINANZMARKT USA

Freundlich - Rückenwind erhalten die Aktienkurse von der Nachricht, dass bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über einen Waffenstillstand Fortschritte erzielt wurden. Stützend wirken auch die erneut deutlich fallenden Ölpreise, die Inflationssorgen lindern. Etwas Störfeuer kommt derweil vom Anleihemarkt, wo der viel beachtete Abstand zwischen zwei- und zehnjährigen Anleihen stetig geringer wird. Es droht eine inverse Zinsstrukturkurve, bei der die Rendite zweijähriger Schuldtitel höher ist als die der zehnjährigen, was sich in der Vergangenheit als Hinweis auf eine Rezession erwiesen hat. An Konjunkturdaten wurde der Index des Verbrauchervertrauens veröffentlicht. Er blieb geringfügig unter den Erwarungen. Auf Unternehmensseite steht Unitedhealth (-0,3%) im Blick mit dem Kauf des Pflegedienstleisters LHC (+5,8%) für 5,4 Milliarden Dollar. Aktien von Dave & Buster's Entertainment steigen um 10 Prozent, obwohl das Restaurant- und Unterhaltungsunternehmen mit den Viertquartalszahlen die Erwartungen des Marktes verfehlt hat. Eine Personalie treibt derweil Fedex um 4,3 Prozent nach oben. Der 77-jährige Gründer des Logistikunternehmens, Frederick Smith, wird nach rund fünf Jahrzehnten an der Spitze von Fedex von Bord gehen.

Staatsanleihen finden trotz der Kursgewinne an den Aktienmärkten Käufer. Abgesehen von den zweijährigen Titeln sinken die Renditen über alle Laufzeiten hinweg. Anleger setzten darauf, dass die anstehenden Zinserhöhungen die US-Wirtschaft bremsen werden, heißt es.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Sehr fest - Positive Aussagen von den russisch-ukrainischen Verhandlungen beflügelten Europas Börsen. Auf der Aktienseite waren vor allem konjunkturnahe Branchen gesucht. Der Index der Autoaktien und ihrer Zulieferer stand mit einem Plus von 5,8 Prozent an der Spitze der Gewinnerliste. "Der Markt setzt darauf, dass sich die Lieferkettenprobleme bei einem Kriegsende in der Ukraine entspannen", sagte ein Marktteilnehmer. Renault (+11,7%) besitzt das russische Unternehmen Avtovaz, womit der russische Markt bei den Franzosen zuletzt laut UBS etwa 9 Prozent des weltweiten Umsatzes ausmachte. Bei den Zulieferern erholten sich Elringklinger um 12,6 Prozent und Conti um 10,1%. Der Index der Banken legte um knapp 4 Prozent zu. "Die Hoffnung auf einen positiven Ausgang der Verhandlungen in Istanbul zwischen Ukraine und Russland und die anstehende restriktive Geldpolitik der Notenbanken schieben Banken an", sagte Salah-Edddine Bouhmidi von IG Markets. Besonders gefragt waren Raiffeisenbank (+8,9%), das österreichische Institut ist über eine Tochter stark in Russland engagiert. Ähnlich stark nach oben ging es mit Einzelhandelstiteln und Aktien aus dem Technologie-Bereich. Dagegen fiel der Index der Öl- und Gas-Aktien um 1,9 Prozent zurück, nachdem er über weite Strecken des Kriegs stark von den hohen Ölpreisen profitiert hatte. Der Index der rohstoffnahen Basic Resources verlor 2,2 Prozent. Hochstufungen durch Exane BNP beflügelten Hellofresh (+10,4%) und Delivery Hero (+15,8%). In der zweiten Reihe fielen K+S um 10,2 Prozent zurück. Der Düngemittelkonzern hat zuletzt stark von den Sanktionen gegen die Kali-Unternehmen aus Russland und aus Belarus profitiert. Und auch Rheinmetall (-4,3%) litten unter Gewinnmitnahmen. Kritische Kommentare zur Containerschifffahrt drückten Hapag Lloyd (-11,9%). Auch Kühne & Nagel sowie Moeller Maersk standen mit Abschlägen um die 4 Prozent stark unter Druck.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:04 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1089 +0,9% 1,0987 1,0975 -2,5% EUR/JPY 135,94 -0,1% 135,73 135,45 +3,9% EUR/CHF 1,0330 +0,6% 1,0260 1,0257 -0,4% EUR/GBP 0,8471 +1,0% 0,8387 0,8384 +0,8% USD/JPY 122,58 -1,1% 123,51 123,41 +6,5% GBP/USD 1,3092 -0,0% 1,3093 1,3092 -3,3% USD/CNH (Offshore) 6,3754 -0,2% 6,3829 6,3860 +0,3% Bitcoin BTC/USD 47.528,58 -0,3% 47.556,34 47.825,14 +2,8%

Die ermutigenden Nachrichten zu den russisch-ukrainischen Verhandlungen dämpfen das Interesse an "sicheren Häfen". Der als Fluchtwährung in Krisenzeiten beliebte Dollar gibt deutlich nach. Der Dollarindex sinkt um 0,9 Prozent. Der Euro wertet auf über 1,11 Dollar auf, nachdem er im Tagestief bei 1,0969 notiert hat. Derweil setzt der Rubel mit der Hoffnung auf eine Verständigung der Kriegsgegner seinen Höhenflug fort und steigt gegen den Dollar um über 8 Prozent.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien haben sich am Dienstag der freundlichen Tendenz an der Wall Street vom Montag angeschlossen. In der Breite wurden die nach dem kräftigen Rücksetzer am Montag weiter fallenden Ölpreise als Kurstreiber ausgemacht. Daneben waren die Blicke hoffnungsvoll auf die Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in der Türkei gerichtet. In Japan sorgte der schwache Yen laut Händlern für etwas Rückenwind, weil dies als günstig für die Exportindustrie angesehen wird. Zu den Tagesfavoriten gehörten in der gesamten Region Techniktitel, deren Pendants bereits in den USA die Gewinnerlisten anführten. In Hongkong (+1,0%) lag der Subindex der Techniktitel im Späthandel 1,9 Prozent höher. In Schanghai wurde die Kauflaune gebremst von der rigorosen Lockdown-Politik Pekings zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Überraschend gute Einzelhandelszahlen stützten die Börse in Sydney. Unter den Einzelwerten in Hongkong lagen Nongfu Spring im Späthandel 2,6 Prozent im Plus. Der Lebensmittel-Hersteller hatte für 2021 einen Gewinnanstieg gemeldet. In Seoul gaben Korea Electric Power um 2,8 Prozent nach, nachdem die Regierung die weitere Erhöhung der Stromtarife für das zweite Quartal abgelehnt hatte. Mando machten einen Satz um 8,6 Prozent. Bei der Aktie des Autozulieferers sorgten Spekulationen auf starke Erstquartalszahlen für Käufe. Hyundai Motor gewannen 1,2 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BASF

Die BASF Venture Capital GmbH (BVC) investiert eine ungenannte Summe in das US-Unternehmen Oceanworks. Der Anbieter von nachhaltigen Kunststofflösungen mache mit Hilfe digitaler Lösungen die Rückverfolgbarkeit und Transparenz bei recycelten Kunststoffen möglich, teilte die BASF SE mit. Für die Risikokapital-Tochter des Chemiekonzerns unterstreiche diese Investition das Engagement, nachhaltige Lösungen zu entwickeln, um die Transformation hin zu einer Kreislaufwirtschaft voranzubringen.

DEUTSCHE BANK

wird in Spanien wegen Wertpapiergeschäften bestraft. Die Finanzaufsicht des Landes, die Comision Nacional del Mercado de Valores, hat gegen die Bank eine Geldbuße in Höhe von 3 Millionen Euro verhängt. Die Deutsche Bank will die Entscheidung anfechten.

DEUTSCHE BÖRSE

hat eine Unternehmensanleihe in Höhe von 600 Millionen Euro platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von zehn Jahren und einen Kupon von 1,5 Prozent jährlich, wie der Börsenbetreiber mitteilte. Auf Basis von Zinssicherungsgeschäften hatte sich die Deutsche Börse AG bereits 2021 ein attraktives Zinsniveau gesichert, welches den Effektivzins der Anleihe deutlich reduziert.

DEUTSCHE POST

Die Tochter DHL Express hat mit der kanadischen Cargo-Airline Cargojet Inc eine langfristige strategische Partnerschaft vereinbart, die auch eine Beteiligung an Cargojet ermöglicht. Dadurch will DHL Express sein globales Luftfrachtnetz ausbauen. Der Kooperationsvertrag soll fünf Jahre laufen, er kann um weitere zwei Jahre verlängert werden.

EON

March 29, 2022 12:46 ET (16:46 GMT)

hat mit der australischen Fortescue Future Industries (FFI) eine Absichtserklärung zum Aufbau einer Wasserstoff-Partnerschaft unterzeichnet. Ziel ist es, gemeinsam Wege zu entwickeln, um bis zum Jahr 2030 die Lieferung von bis zu fünf Millionen Tonnen grünem, erneuerbarem Wasserstoff pro Jahr nach Europa umzusetzen.

FORMYCON

holt sich für seine Biosimlilar-Entwicklung einen Partner an Bord. Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt es das Biosimilar-Geschäft der Athos KG, die sich über eine Kapitalerhöhung an der Münchener Formycon AG beteiligt. Das Volumen der von Formycon zu erbringen Gegenleistungen für die Transaktionen der Vereinbarung belaufe sich auf rund 650 Millionen Euro.

PSI

hat 2021 den Umsatz um 14 Prozent auf 248,4 Millionen Euro erhöht. Das Betriebsergebnis wurde um knapp 60 Prozent auf 23,8 Millionen Euro gesteigert, wie das Unternehmen mitteilte. Das Konzernergebnis erhöhte sich um 54 Prozent auf 15,8 Millionen Euro.

XELLA

Der für seinen Ytong-Porenbeton bekannte Baustoffkonzern Xella hat einem Zeitungsbericht zufolge Vorbereitungen für einen Börsengang gestartet. Der Eigentümer des Duisburger Unternehmens, die Private-Equity-Gesellschaft Lone Star, hat die Investmentbanken Goldman Sachs und JP Morgan mit der Organisation der geplanten Neuemission beauftragt, sagten mehrere mit der Transaktion vertraute Personen dem Handelsblatt.

NIELSEN HOLDINGS

wird von einer Gruppe von Private-Equity-Firmen gekauft. Das Medien-Marktforschungsunternehmen wird dabei mit 16 Milliarden US-Dollar einschließlich Schulden bewertet. Damit führen die Verhandlungen doch noch zu einem Ergebnis, nachdem die Gespräche letzte Woche gescheitert waren.

PFIZER

hat mit einer zweiten Phase-3-Studie mit dem kürzlich erworbenen Prüfpräparat Etrasimod die wichtigsten Endpunkte bei der Behandlung von mäßig bis schwer aktiver Colitis ulcerosa, einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung, erreicht.

UPS

will seine 2019 geschlossene Vereinbarung mit Google Cloud erweitern. Hintergrund ist, dass UPS wegen neuer Initiativen ein erhöhtes Datenaufkommen erwartet.

