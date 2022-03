DGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

ENCAVIS AG wächst im Geschäftsjahr 2021 deutlich und prognostiziert weiterhin starkes Wachstum für 2022e



29.03.2022 / 19:27

ENCAVIS wächst im Geschäftsjahr 2021 deutlich und prognostiziert weiterhin starkes Wachstum für 2022e Umsatz steigt um 14% auf EUR 332,7 Mio. (2020: EUR 292,3 Mio.) Operativer Cashflow legt um 18% auf EUR 251,9 Mio. zu (2020: EUR 212,9 Mio.) Operatives Ergebnis je Aktie erreicht neuen Höchstwert von EUR 0,48 (2020: EUR 0,43) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Erhöhung der Dividende für 2021 auf

EUR 0,30 je Aktie vor (2020: EUR 0,28) Guidance für 2022e prognostiziert erneutes Umsatzwachstum von 14% auf mehr als EUR 380 Mio.



Oper. Ergebnis je Aktie soll auf EUR 0,51 steigen trotz deutlich erhöhter durchschnittlicher Aktienanzahl von 160,5 Mio. Stück (Durchschnitt 2020: 144,4 Mio.)

Hamburg, 29. März 2022 - Die im SDAX notierte Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard, Börsenkürzel: ECV) überzeugte 2021 erneut mit einem deutlichen operativen Wachstum und übertraf die Prognose in allen wesentlichen Kennzahlen (KPI) des Konzerns. ENCAVIS profitierte trotz meteorologischen Bedingungen unter Plan und unter Vorjahr insbesondere von dem Kapazitätszuwachs von 435 MW durch neu ans Netz angeschlossene Solar- und Windparks sowie den stark gestiegenen Strompreisen im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021. Die Gesamtkapazität im Eigenbestand von fast 2,0 Gigawatt sowie die herausragende Performance des Asset Managementgeschäfts bilden auch die Grundlage des weiterhin starken Umsatz- und Ergebniswachstums des laufenden Geschäftsjahres 2022. Erneut übertraf die Encavis AG auch 2021 ihre Prognosewerte bei Umsatz und operativen Ergebnisgrößen. Wesentlicher Träger des Umsatzwachstums von 40,4 Millionen Euro waren erneut die Solarparks mit 36,2 Millionen Euro sowie das Asset Management mit 3,4 Millionen Euro. Margensteigerungen des operativen Ergebnisses vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) im Solarbereich auf 82% sowie im Windbereich auf 81% sind Ausdruck der Kosteneffizienz und der zunehmenden Skalenerträge des Konzernverbunds. Der Ergebniszuwachs des EBITDA um 31,6 Millionen Euro auf insgesamt 256,4 Millionen Euro resultiert in einer Wachstumsrate von 14%, analog zum Umsatzwachstum, auf Konzernebene.



"Die nachhaltig hohe Verfügbarkeit unserer Anlagen sowie der konsequente Portfolioausbau haben erneut dazu beigetragen, dass wir unsere prognostizierten Ziele trotz der eher unterdurchschnittlichen meteorologischen Bedingungen in vielen Teilen Europas im vergangenen Geschäftsjahr erreicht haben. Durch unseren Anlagenbestand in 11 verschiedenen Ländern können wir meteorologische Stärken und Schwächen verschiedener Regionen ausgleichen und die unterschiedlichen Marktbedingungen in den verschiedenen Strompreiszonen nutzen," unterstrich Dr. Christoph Husmann, CFO der Encavis AG, die Zuverlässigkeit und Stabilität der mehrfach im Laufe des Jahres bestätigten Guidance des Konzerns. Das operative Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (EBIT) legte ebenfalls um 13% auf 149,1 Millionen Euro zu (Vorjahr: 132,2 Millionen Euro) und einer voll im Plan liegenden EBIT-Marge von rund 45% wie im Jahr zuvor. Daraus resultiert ein, um 12% höheres, operatives Ergebnis je Aktie (EPS) von 48 Eurocent (Vorjahr: 43 Eurocent) trotz einer, um rund 6,6 Millionen erhöhten Aktienanzahl im Jahresdurchschnitt 2021 auf rund 144,4 Millionen Aktien. Besonders erfreulich ist der enorm starke Anstieg des operativen Cashflows, deutlich über Plan und Guidance, um 39,0 Millionen Euro bzw. 18% gegenüber Vorjahr auf 251,9 Millionen Euro. Die sprunghaft angestiegene Eigenkapitalquote von aktuell 33,2% gegenüber 26,6% zum Vorjahresultimo profitiert von der als Eigenkapital zu bilanzierenden Neuemission der Hybrid-Wandelanleihe im Nominalwert von 250 Millionen Euro Ende November 2021. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine wiederum erhöhte Dividende von EUR 0,30 je Aktie vor (Vorjahr EUR 0,28). Diese wird ebenfalls wieder als Wahldividende in Aktien oder zur Barausschüttung angeboten. Das 2017 gegebene Dividendenversprechen, die Dividende des Jahres 2016 in Höhe von 20 Eurocent in den darauffolgenden fünf Jahren um 50% auf 30 Eurocent für die Dividende des Geschäftsjahres 2021 anzuheben, hat die Encavis AG voll und ganz erfüllt. Eine angemessene und wettbewerbsfähige Dividende der kommenden Jahre wird im Lichte des Wachstums und wirtschaftlichen Erfolgs jeweils auf Jahresbasis entschieden.



Encavis verfolgt ihre Wachstumsstrategie >> Fast Forward 2025 trotz der Einschränkungen des täglichen Lebens durch COVID-19 konsequent weiter. Der Konzern sieht sich auch in diesen Zeiten gut gewappnet, seine langfristigen Ziele zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2022 strebt Encavis ein Wachstum von ca. 500 MW an angeschlossenen oder im Bau befindlichen Wind- und Solarparks an. Der Vorstand erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2022 eine erneute Umsatzsteigerung um 14% auf mehr als 380 Millionen Euro. Geplant ist ein operatives Ergebnis (EBITDA) von über 285 Millionen Euro sowie ein operatives EBIT von mehr als 166 Millionen Euro. Daraus würde ein operatives Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,51 Euro resultieren, trotz einer erneut erhöhten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktie von 160,5 Millionen Stück. Der operative Cashflow soll einen Wert von über 260 Millionen Euro erreichen und damit erneut den deutlich über Plan liegenden Wert des Vorjahres nochmals übertreffen. Die Hauptversammlung (HV) der Gesellschaft ist für den 19. Mai 2022 geplant. Um die Gesundheit der Aktionäre und Mitarbeiter zu schützen und die Infektionskette zu verlangsamen, plant Encavis erneut von der Ausnahmeregelung der Bundesregierung Gebrauch zu machen und eine virtuelle HV ohne physische Präsenz der Aktionäre durchzuführen.



Operative KPIs der Encavis AG Der Konzernjahresabschluss sowie der Einzelabschluss der Encavis AG stehen auf der Website unter https://www.encavis.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen/

zum Herunterladen zur Verfügung.





Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in elf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,2 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,4 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:

ENCAVIS AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & IR

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242

E-Mail: joerg.peters@encavis.com http://www.encavis.com

Twitter: https://twitter.com/encavis

