MONTREAL, 17. März 2022 - Osisko Gold Royalties Ltd. ("Osisko" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) (TSX & NYSE: OR) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Eight Capital und RBC Capital Markets im Namen des Konsortiums von Emissionsbanken (die "Emissionsbanken") abgeschlossen hat, der zufolge die Emissionsbanken zugestimmt haben, insgesamt 18.600.000 Stammaktien von Osisko ("Stammaktien") auf einer Bought-Deal-Basis zu einem Angebotspreis von 13,45 USD zu erwerben (der "Angebotspreis"). Dies wird dem Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt 250.170.000 USD (das "Angebot") einbringen. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Beträge in US-Dollar (USD).

Das Unternehmen hat den Emissionsbanken eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt, die jederzeit bis zu 30 Tage nach Abschluss und einschließlich des Abschlussdatums des Angebots ausgeübt werden kann, um bis zu 2.790.000 Stammaktien zum Angebotspreis zu erwerben (die "Mehrzuteilungsoption").

Die Stammaktien werden mittels eines Kurzprospekts in allen kanadischen Provinzen und einer Registrierungserklärung auf Formular F-10 in den Vereinigten Staaten im Rahmen des von den Vereinigten Staaten und Kanada eingeführten Offenlegungssystems für mehrere Jurisdiktionen angeboten. Ein vorläufiger Kurzprospekt und eine Registrierungserklärung auf Formular F-10 in Bezug auf das Angebot wurden bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden bzw. bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht.

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich der Finanzierung von Rohstoff-Royalty- und Stream-Akquisitionen, der potenziellen Rückzahlung von Beträgen, die im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität des Unternehmens in Anspruch genommen werden, sowie für andere Möglichkeiten der Unternehmensentwicklung.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 31. März 2022 abgeschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange und der New York Stock Exchange sowie der zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder beanstandet. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der jeweiligen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Das Unternehmen hat bei der SEC eine Registrierungserklärung (einschließlich eines Prospekts) für das Angebot eingereicht, die noch nicht wirksam geworden ist. Die Stammaktien, die im Rahmen des in diesem Dokument beschriebenen Angebots verkauft werden sollen, dürfen nicht verkauft werden, noch dürfen Kaufangebote angenommen werden, bevor die Registrierungserklärung wirksam wird. Bevor die Leser investieren, sollten sie den Prospekt in dieser Registrierungserklärung und andere Dokumente, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat, lesen, um weitere vollständige Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten. Das Unternehmen hat auch einen vorläufigen Kurzprospekt in Bezug auf das Angebot bei den Wertpapieraufsichtsbehörden der einzelnen Provinzen in Kanada eingereicht. Potenzielle Anleger können alle diese Dokumente kostenlos über EDGAR auf der SEC-Website unter www.sec.gov oder, sobald diese Dokumente verfügbar sind, über SEDAR unter www.sedar.com abrufen. Alternativ dazu können das Unternehmen, ein Underwriter oder ein am Angebot beteiligter Händler potenziellen Anlegern die kostenlose Zusendung des Prospekts einrichten von Eight Capital, Attention: Equity Capital Markets, telefonisch unter (647) 265-8217 oder per E-Mail unter ecm@viiicapital.com, von RBC Capital Markets, LLC in den USA, Attention: Equity Syndicate, telefonisch unter (877) 822-4089 oder per E-Mail an equityprospectus@rbccm.com, oder von RBC Dominion Securities Inc. in Kanada, Attention: Distribution Center, per Telefon unter (416) 842-5349 oder per E-Mail unter distribution.rbcds@rbccm.com.

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein seit Juni 2014 bestehendes Edelmetallbeteiligungsunternehmen mit Fokus auf Nord-, Mittel- und Südamerika. Osisko besitzt ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio mit über 160 Royalties, Streams und Edelmetallabnahmen. Die Grundlage des Portfolios von Osisko bildet die 5-prozentige NSR-Royalty an der Mine Canadian Malartic, der größten Goldmine Kanadas.

Osiskos Hauptsitz befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 bezeichnen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, einschließlich der erwarteten finanziellen und sonstigen Auswirkungen des Angebots und des erwarteten Abschlusses des Angebots, sind zukunftsgerichtete Aussagen, da sie eine implizite Bewertung beinhalten, die auf bestimmten Schätzungen und Annahmen beruht. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "wird erwartet", "plant", "sieht voraus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell", "geplant" und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen dieser Wörter und Phrasen) gekennzeichnet sind oder durch Aussagen, die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten", gekennzeichnet sein können. Obwohl Osisko der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen, die die Geschäftsführung für angemessen hält. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Osisko kann den Investoren nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, und die Investoren sollten sich aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheiten nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht von Osisko, der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und elektronisch im Emittentenprofil von Osisko auf SEDAR unter www.sedar.com sowie bei der U.S. Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar ist. Osisko weist darauf hin, dass die Liste der Risikofaktoren und Ungewissheiten, die im AIF beschrieben werden, nicht vollständig ist und dass auch andere Faktoren die Ergebnisse des Unternehmens negativ beeinflussen könnten. Die Leser werden dringend gebeten, die Risiken, Ungewissheiten und Annahmen bei der Bewertung der zukunftsgerichteten Informationen sorgfältig zu berücksichtigen, und werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese Informationen zu verlassen. Die hier dargelegten zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen von Osisko zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Osisko lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Osisko:

Heather Taylor

Vice President, Investor Relations

Tel: (514) 940-0670 #105

Email: htaylor@osiskogr.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64974Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64974&tr=1



