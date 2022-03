Cyara Automated CX Assurance Platform wird für außergewöhnliche Innovation ausgezeichnet

Cyara, Anbieter der preisgekrönten Automated Customer Experience (CX) Assurance Platform, gab heute bekannt, dass TMC, ein globales, integriertes Medienunternehmen, die Cyara Automated CX Assurance Platform zum fünften Mal in Folge zum Gewinner des CUSTOMER Product of the Year Award 2022 ernannt hat.

Die Cyara Automated CX Assurance Platform wird von einigen der weltweit führenden Marken eingesetzt, um CX-Tests zu automatisieren und zu verkürzen, die Qualität digitaler und sprachgesteuerter Kanäle zu messen und zu optimieren und ein einwandfreies Omnichannel-Kundenerlebnis von Anfang bis Ende zu gewährleisten. Kontaktzentren und CX-Teams nutzen die Cloud-basierte Plattform von Cyara zur Erstellung von Kundenerlebnissen, die Cyara dann mithilfe automatisierter Bots validiert, die das Netzwerk, die Anwendungen und sogar die Backend-Datensysteme testen, die diese Erlebnisse ermöglichen. So werden alle Probleme, die einem Kunden im Rahmen dieser Erlebnisse zustoßen könnten, rechtzeitig identifiziert, damit Unternehmen sie beheben können, bevor der Kunde damit in Berührung kommt.

"CX ist einer der zentralen treibenden Faktor bei der digitalen Transformation von Unternehmen und für den Erfolg von CX-Initiativen ist dabei das Entscheidende, sicherzustellen, dass die digitalen Kanäle und Kontaktzentren Ihres Unternehmens wie geplant funktionieren", betont Alok Kulkarni, CEO und Mitbegründer von Cyara. "Wir empfinden es als besondere Ehre, erneut vom CUSTOMER Magazin für unser Engagement auszeichnet zu werden, Marken zu helfen, ihren Kunden herausragende Erlebnisse zu bieten."

Mit dem CUSTOMER Product of the Year Award 2022 werden Anbieter gewürdigt, die die Call Center-, CRM- und Teleservice-Branche durch eine stetige Abfolge innovativer Lösungen voranbringen. Die Auszeichnung hebt Produkte hervor, die es ihren Anwendern ermöglichen, die Erwartungen ihrer Kunden zu erfüllen und zu übertreffen.

"Im Namen von TMC und dem CUSTOMER Magazine ist es mir eine Freude, Cyara mit dem Preis für das Produkt des Jahres 2022 auszuzeichnen", erklärte Rich Tehrani, CEO von TMC. "Mit seiner Automated CX Assurance Platform hat Cyara bewiesen, dass es diesen Elitestatus verdient, und ich freue mich auf weitere Innovationen von Cyara, die wir im Jahr 2023 und den darauf folgenden Jahren erleben werden."

Über Cyara

Als der weltweit führende Anbieter von Plattformen für Automated CX Assurance (automatisiertes Customer-Experience-Management) beschleunigt Cyara die Gewährleistung makelloser Kundenerfahrungen über digitale und sprachliche Kanäle hinweg und vermindert zugleich das Risiko von Mängeln, mit denen die Kunden konfrontiert werden könnten. Täglich vertrauen die weltweit bekanntesten Marken auf die Cyara-Plattform, um in angemessener Skalierung ein zufriedenes Lächeln ihrer Kunden zu ernten. Weitere Informationen erhalten Sie unter cyara.com.

TMC Customer Magazine

Das TMC CUSTOMER Magazine erschien erstmals im September 2012 und versorgt die Branche mit aktuellen und richtungsweisenden Informationen zu innovativen Konzepten, neuen Produkten und Kommunikationsstrategien, die für bestehende Kunden und potenzielle Neukunden gleichermaßen relevant sind. Jede Ausgabe des CUSTOMER liefert aktuelle Meldungen und Einblicke in die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Mitarbeiterschulung, Analysen, ERP, IVR, Social-CRM-Lösungen, mobile Apps, Workforce Management und mehr. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://customer.tmcnet.com.

Über TMC

Mittels Schulungen, Branchennachrichten, Live-Veranstaltungen und Einflussnahme auf die sozialen Medien, werden Käufer weltweit zuverlässig über die Content-gestützten Marktplätze von TMC informiert, wenn sie Einkäufe tätigen und Marktsegmente erkunden. Folglich wenden sich führende Technologieanbieter an TMC, wenn sie sich für einen hervorragenden Markenaufbau, konzeptionelle Führung und Geschäftsmöglichkeiten einsetzen möchten. Unsere Veranstaltungen, die vor Ort und online durchgeführt werden, bieten für alle Teilnehmer eine unvergleichliche Transparenz und einmalige Verkaufsaussichten. Durch unsere individuellen Programme für zukunftsweisende Produkte bringen wir Kunden laufend in Führungspositionen, die sich dann in Geschäftschancen umwandeln lassen und zum Aufbau von Datenbanken beitragen. Zudem stärken wir den Ruf einer Marke mit Millionen von Eindrücken aus Display-Werbung auf unseren Nachrichten-Websites und Newslettern. Mit TMC als Rundum-Marketingdienstleister bieten wir umfassende Veranstaltungs- und Informationsdienste sowie eine individuell abgestimmte Herstellung von Content mit fachmännisch produzierten Blogs, Pressemitteilungen, Artikeln und Marketingmaßnahmen, die SEO-Funktionen, den Markenaufbau und die gesamte Marketingtätigkeit unterstützen. Für weitere Informationen über TMC und um zu erfahren, wie wir Sie unterstützen können, Ihre Marketingziele zu erreichen, besuchen Sie www.tmcnet.com und folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter (@tmcnet).

Weitere Informationen zu TMC finden Sie unter www.tmcnet.com.

