Die neue Woche begann an den Börsen nicht unbedingt sensationell, aber insgesamt doch freundlich. In hiesigen Gefilden konnten die Kurse zunächst deutlich zulegen. Jenseits des Atlantik zeigte man sich an der Wall Street verhaltener, was letztlich überschwappte und die wichtigsten Indizes letztlich nur leicht an Wert zugewinnen ließ.Dabei scheinen viele Anleger eine gute Gelegenheit erkannt zu haben, um hier und dort Gewinne einzustreichen. Das dürfte zumindest Valneva (FR0004056851) belastet haben, wo es ansonsten keine Neuigkeiten zu hören gab. ...

