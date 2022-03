Die Ohrfeige, die US-Star Will Smith dem Komiker Chris Rock wegen eines beleidigenden Witzes verabreichte, war das Gesprächsthema der Oscar-Verleihung 2022. Jetzt profitieren die Leute hinter dem Meme-Coin Will Smith Inu von der Aufmerksamkeit. Ein schlechter Witz auf Kosten von Jada Pinkett Smith brachte deren Ehemann, den US-Schauspieler Will Smith, dermaßen auf die Palme, dass er auf die Bühne ging und dem Comedian Chris Rock wegen des Witzes eine Ohrfeige verpasste. Klar, dass dieser Eklat die 94. Verleihung der Oscars am 27. März 2022 im Dolby Theatre in Los Angeles überschattete. Auch, dass Will Smith dann noch einen Oscar für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...