NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ExxonMobil vor den Ende der Woche erwarteten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 US-Dollar belassen. Im Upstream-Bereich rechne er mit höheren Rohstoffpreisen, die unter anderem teilweise durch höhere Wartungseffekte im Quartalsvergleich ausgeglichen werden könnten, schrieb Analyst Phil Gresh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Bereich Chemicals gehe er zudem von geringeren Margen im Quartalsvergleich aus, sowohl auf den nationalen als auch auf den internationalen Märkten./ck/he



ISIN: US30231G1022

