Baoding, China, 29. März 2022 (ots/PRNewswire) -Am 17. März gab ANCAP, Australasiens unabhängige Stimme für Fahrzeugsicherheit, bekannt, dass der HAVAL H6 eine 5-Sterne-Sicherheitsbewertung erhalten hat, was bedeutet, dass die Sicherheitsstärke der GWM-Marke HAVAL erneut international anerkannt worden ist.Der Bewertungsstandard von ANCAP wird nach der Umrüstung strenger. Nach der Innovation der 3. Generation hat der HAVAL H6 in vier Aspekten dieses Tests hervorragende Ergebnisse erzielt: Schutz von erwachsenen Insassen, Schutz von Kindern, Sicherheitsassistenten und Schutz von ungeschützten Verkehrsteilnehmern, mit Ergebnissen von 90 %, 88 %, 81 % bzw. 73 %.ANCAP Chief Executive Officer, Carla Hoorweg, sagte: "Dies ist das erste neue HAVAL SUV-Modell von GWM auf dem australischen Markt seit einigen Jahren. Die Markteinführung eines 5-Sterne-Fahrzeugs nach den neuesten ANCAP-Protokollen von 2022 zeigt, dass die Marke mit den neuesten ANCAP-Sicherheitsstandards und den Sicherheitserwartungen der Verbraucher Schritt gehalten hat."Nach den Testergebnissen hat der HAVAL H6 die Note "Gut" beim Insassenschutz für Erwachsene erreicht. Er hat die volle Punktzahl bei Fahrzeugtests wie Seitenaufprall, Schrägaufprall, Schleudertrauma-Schutz sowie Rettung und Befreiung erhalten. Der Fahrzeugrahmen besteht zu mehr als 70 % aus hochfestem Stahl, und das Fahrzeug ist mit einem omnidirektionalen Airbag ausgestattet, der die vorderen und hinteren Passagiere bei einem Unfall wirksam vor Verletzungen schützt.Was den Schutz der Kinderinsassen betrifft, so hat dieses Fahrzeug in Tests hervorragende Sicherheitsleistungen gezeigt. Es erhielt die volle Punktzahl im dynamischen Test (Seite) aufgrund der unteren ISOFix-Verankerungen und der oberen Haltegurtverankerungen auf dem Rücksitz, die die Verbindung zwischen dem Kindersitz und der Fahrzeugkarosserie weiter verstärken können und somit einen besseren Schutz für Kinder bieten.HAVAL H6 zeichnet sich auch im Test der Sicherheitsassistenten aus. Das AEB-System (Car-to-Car) ermöglicht es dem Fahrzeug, Unfälle zu vermeiden und zu entschärfen. Der AEB-Kreuzungs-Assistent ermöglicht es dem Fahrzeug, autonom zu bremsen, um Kollisionen mit entgegenkommenden Fahrzeugen zu vermeiden und die Sicherheit des Fahrers zu gewährleisten.Schließlich schnitt das Fahrzeug auch bei der Prüfung des Schutzes schwächerer Verkehrsteilnehmer gut ab. Der Stoßfänger ist mit einem angemessenen energieabsorbierenden Raum ausgestattet, der die Aufprallkraft bis zu einem gewissen Grad reduziert und dazu beiträgt, schwere Verletzungen an den Beinen von Fußgängern so weit wie möglich zu vermeiden. Außerdem kann das AEB-System passierende Fußgänger und Radfahrer frühzeitig erkennen und rechtzeitig reagieren."Dies ist eine beeindruckende Leistung von GWM HAVAL", sagte Carla Hoorweg. Das hervorragende Ergebnis des ANCAP beweist auch die Sicherheitsstärke der Marke HAVAL. Jetzt haben mehrere Modelle dieser Marke den Kunden in globalen Märkten wie Australien, Neuseeland, Chile und Ägypten ein sichereres Fahrgefühl vermittelt.Basierend auf der hervorragenden Leistung des HAVAL H6 im ANCAP-Test wird HAVAL weiterhin die Sicherheit als Priorität betrachten und sich auf die Verbesserung der Sicherheitsleistung des Fahrzeugs konzentrieren, um mehr qualitativ hochwertige Produkte für die weltweiten Nutzer zu schaffen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1774536/A_New_Achievement__GWM_HAVAL_H6_Awarded_ANCAP_5_Star_Safety_Rating.jpgPressekontakt:Pupu Li,+86-13466544432,lipupu@dsconsulting.comOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148418/5183887