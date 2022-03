Bereitstellung von Experten für Sponsoren, um Meilensteine schneller zu erreichen und den Erfolg von Studien zu fördern

Veristat, ein wissenschaftlich orientiertes, globales klinisches Auftragsforschungsinstitut (CRO), hat heute die Formalisierung seiner Strategic Resourcing-Lösung bekannt gegeben, um seinen Kunden Expertise rund um klinische Entwicklung und regulatorische Anforderungen bereitzustellen, die vollständig auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die Kunden haben nun Zugang zu raren Experten, die auf eine bestimmte Anforderung oder Funktion spezialisiert sind und ihnen dabei helfen, ihre Ziele und Zeitpläne zu erfüllen.

Veristat bietet bereits seit vielen Jahren eine bedarfsabhängige Personalbeschaffung auf einer weniger formalisierten Basis an. Die Lösung Strategic Resourcing liefert eine Pipeline von disziplinspezifischem Know-how, das nahtlos in dynamische klinische Umgebungen integriert werden kann. Die Veristat-Ressourcen unterstützen die Arbeit in zahlreichen Disziplinen wie Biostatistik, Programmierung und Datenmanagement, Beratung bei Zulassungsverfahren, klinischer Betrieb einschließlich klinischer Überwachung, Projektmanagement, Standortmanagement sowie medizinische Angelegenheiten/Sicherheit, Medical/Regulatory Writing und Pharmakovigilanz.

"Die Biopharmabranche ist sehr innovativ und entwickelt in hohem Tempo neue Behandlungen, sodass der Personalbedarf inzwischen größer ist als der verfügbare Talentpool", kommentiert Patrick Flanagan, Chief Executive Officer bei Veristat. "Für die Branche war dies eine der größten Herausforderungen vor der COVID-19-Pandemie und ist es bis heute geblieben. Die Sponsoren erwarten von ihren externen Partnern eine kontinuierliche Verbesserung der Möglichkeiten, um echte wissenschaftliche Fortschritte zu erzielen, die mit hoher Prozessagilität bereitgestellt werden. Unsere strategische Personalbeschaffungsoption bietet die nötige Flexibilität, um ein Kundenprojekt in der für den Kunden optimalen Weise zu unterstützen."

Geleitet wird die Initiative von Bill Donovan, Senior Vice President, Strategic Solutions bei Veristat. Als Branchenveteran bringt Bill mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in der Kooperation mit globalen Pharma- und Biotechnologieunternehmen mit, um die Markteinführungszeit von Forschungsergebnissen aus allen Phasen klinischer Studien zu verkürzen. Die Bereitstellung von hochwertigen Spezialressourcen, die das gesamte Spektrum von Anforderungen eines Sponsors abdecken, ist ein wesentlicher Bestandteil der von Donovan geleiteten Kundenprojekte.

"Wir optimieren kontinuierlich die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um eine höhere Effizienz bei anspruchsvollen Zeitplänen zu erreichen", kommentiert Donovan. "Dieses Ziel wird durch die Bereitstellung eines agilen und spezialisierten Resourcing-Modells für Wirkstoffentwickler voll und ganz unterstützt. Ich bin sehr erfreut, dass Veristat unsere Fähigkeit formalisiert hat, den Kundenvorteil zu maximieren, indem es Sponsoren hilft, unsere Experten zu engagieren, wenn sie nicht die passenden Talente finden, um den Studienerfolg zu ermöglichen."

Veristat arbeitet derzeit an Projekten zur Behandlung von Krebserkrankungen, seltenen Krankheiten, neurologischen Störungen, Infektionskrankheiten und anderen Erkrankungen. Die Behandlungsoptionen umfassen Impfstoffe, Gentherapien, komplexe Generika, Immuntherapien und neuartige Wirkstoffe. Für viele Kunden wird Veristat zum Projektteam des Sponsors. Anderen Kunden liefert Veristat das medizinische, wissenschaftliche, klinische und statistische Know-how, um Sponsoren dabei zu unterstützen, ihre Therapie in und durch die klinische Entwicklung und das regulatorische Zulassungsverfahren zu bringen.

Veristat bietet weiterhin seine wichtigsten End-to-End-Fähigkeiten für das gesamte Entwicklungskontinuum an als Full-Service- und als funktionale Service-Support-Lösung. Erfahren Sie mehr über Veristat's Strategic Resourcing Solutions: https://www.veristat.com/services/strategic-resourcing

Über Veristat

Veristat, ein wissenschaftlich orientiertes, globales Auftragsforschungsinstitut (CRO), hilft Sponsoren bei der Lösung der einzigartigen und komplexen Herausforderungen, die mit der beschleunigten klinischen Entwicklung von Therapien bis hin zur erfolgreichen regulatorischen Zulassung einhergehen. Mit mehr als 27 Jahren Erfahrung in der Planung und Durchführung klinischer Studien ist Veristat in der Lage, jedes Entwicklungsprogramm zu unterstützen. Unser Team hat in den vergangenen zehn Jahren fast 100 Anträge auf Zulassung zur Vermarktung bei Zulassungsbehörden weltweit vorbereitet.

Veristats Fokus auf die Entwicklung neuartiger Medikamente hat zu Erfolgen beim Umgang mit Unwägbarkeiten geführt, die in komplizierten therapeutischen Bereichen auftreten, wie z. B. bei seltenen/extrem seltenen Krankheiten, neuartigen Therapien, Onkologie und Studien zu Infektionskrankheiten. Wir wenden dieses grundlegende Wissen jeden Tag an, um die Herausforderungen sowohl einfacher als auch hochkomplexer klinischer Programme zu lösen. Veristat hat weltweit ein außergewöhnliches Team von Experten zusammengestellt, die die Feinheiten der therapeutischen Entwicklung beherrschen und es Sponsoren ermöglichen, erfolgreich Leben zu verlängern und zu retten. Unser innovatives Denken, unsere Fokussierung und unsere langjährige Erfahrung bei der Unterstützung der Entwicklung komplexer Medikamente für seltene und extrem seltene Krankheiten hatten einen entscheidenden Einfluss auf die Zulassung von 12 der 2021 von der US Food and Drug Administration (FDA) zugelassenen neuen Medikamente.

