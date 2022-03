DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu globalen Folgen der Sanktionen/Putin:

"Die USA, Europa und ihre Verbündeten glauben, Putin mit Sanktionen wirtschaftlich so unter Druck setzen zu können, dass er sich am Ende möglicherweise tatsächlich nicht mehr im Amt halten kann. Ob das gelingt, hängt jedoch vor allem davon ab, ob die globalen Auswirkungen so in den Griff zu bekommen sind, dass die Geschlossenheit des Westens darunter nicht zerbricht. Die Folgen reichen von höheren Kosten für Energie und Nahrungsmittel über Arbeitsplatzverluste bis hin zur Aufnahme von Millionen Flüchtlingen. (...) Hinzu kommt, dass der Westen den Rest der Welt nicht auf seiner Seite hat. Viele Länder in Afrika, Lateinamerika und Asien betrachten das Sanktions-Powerplay durchaus kritisch. Nicht zuletzt deshalb, weil sie die größten Kollateralschäden tragen müssen (...). Will der Westen die weltweiten Sympathien für seinen harten Kurs gegen Putin nicht aufs Spiel setzen und im Systemwettbewerb keinen Zulauf aus dem globalen Süden ins Lager von China riskieren, muss er auch hier viel Geld in die Hand nehmen."/kkü/DP/jha