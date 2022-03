MOSKAU/HOUSTON (dpa-AFX) - Inmitten schwerster Spannungen zwischen Russland und dem Westen angesichts des Ukraine-Kriegs soll am Mittwoch ein US-Astronaut gemeinsam mit zwei Kosmonauten an Bord eines russischen Raumschiffes zur Erde zurückkehren. Der US-Amerikaner Mark Vande Hei und die Kosmonauten Anton Schkaplerow und Pjotr Dubrow sollen mit einer russischen Sojus-Raumkapsel um 9.21 Uhr MESZ von der Raumstation ISS abdocken und um 13.28 Uhr MESZ in Zentralkasachstan landen.

Spekulationen, dass Vande Hei aufgrund der Spannungen nicht mit dem russischen Sojus-Raumschiff zur Erde zurückfliegen könnte, hatten beide Seiten zuvor zurückgewiesen. Vande Hei und Dubrow waren am 9. April 2021 zusammen auf der ISS angekommen. Der 55-jährige Vande Hei hat Scott Kelly überholt, der mit 341 aufeinanderfolgenden Tagen zuvor den Rekord für den längsten Aufenthalt eines US-Amerikaners im All hielt. Auf der ISS befindet sich derzeit auch der deutsche Astronaut Matthias Maurer./cah/DP/jha