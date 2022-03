AHRENSBURG (dpa-AFX) - Der Bildverarbeitungs-Spezialist Basler rechnet dank eines hohen Auftragsbestands und den jüngsten Signalen in allen Absatzregionen im laufenden Jahr erneut mit einem starken Wachstum. Allerdings dürfte das Tempo des vergangenen Jahres nicht ganz gehalten werden. Der Umsatz soll auf 235 bis 265 Millionen Euro steigen, teilte das seit vergangenem Herbst im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Ahrensburg mit. Das wäre ein Plus zwischen rund neun und 23 Prozent. Die von Bloomberg befragten Experten hatten bisher einen Umsatz am oberen Ende der vom Unternehmen in Aussicht gestellten Spanne erwartet. Die Rendite vor Steuern soll im laufenden Jahr bei neun bis zwölf Prozent liegen. Das ergibt rechnerisch einen Vorsteuergewinn zwischen rund 21 und knapp 32 Millionen Euro. Damit liegt die Gewinnprognose unter den Erwartungen der Experten.

2021 zog der Umsatz - wie bereits bekannt - um 26 Prozent auf knapp 215 Millionen Euro an. Der Gewinn vor Steuern legte um 37 Prozent auf knapp 21 Millionen Euro zu./zb/mis