DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EZB - EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann plädiert für zwei EZB-Zinserhöhungen und ein Ende des Negativzinses noch in diesem Jahr - und warnt, dass die Europäische Zentralbank (EZB) sonst im Kampf gegen die hohe Inflation ins Hintertreffen geraten könnte. "Eine Anhebung des Einlagenzinses auf 0 Prozent bis Jahresende wäre für die Geldpolitik wichtig, weil das die Optionalität erhöht", sagt Holzmann im Interview. Die zu hohe Inflation sei aktuell "ganz sicher die Top-Priorität", so Österreichs Notenbankchef - trotz Konjunktursorgen wegen des Ukraine-Kriegs. (Börsen-Zeitung)

WIRTSCHAFTSWACHSTUM - Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat seine Konjunkturprognose deutlich nach unten revidiert. Die "Wirtschaftsweisen" gehen in ihrer aktuellen Prognose nur noch von einem Wachstum des deutschen Bruttoinlandsprodukts von 1,8 Prozent in 2022 aus. Die Prognose liegt dem Handelsblatt vor. Bei ihrer vergangenen Konjunkturschätzung im November waren die Wirtschaftsweisen noch von 4,6 Prozent Wachstum ausgegangen. Für 2023 liegt die neue Wachstumsprognose bei 3,6 Prozent. (Handelsblatt)

ENERGIE-EMBARGO - Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) fürchtet erhebliche Auswirkungen für Deutschland bei einem Lieferstopp von russischer Energie. Wenn kein Gas mehr aus Russland käme und die Hälfte der entstehenden Lücke durch alternative Lieferanten geschlossen werden könnte, würde die Wirtschaftsleistung 2022 um 6 Prozent fallen. Das IMK taxiert die Effekte eines Embargos damit bedeutend höher als andere Institute, wie etwa das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Die neuen Zahlen dürften die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ökonomen beim Thema Energieembargo nochmals verschärfen. (Handelsblatt)

SOZIALREFORMEN - Die Ampel-Koalition hält laut Bundesarbeitsminister Hubertus Heil trotz finanzieller Belastungen durch den Krieg in der Ukraine uneingeschränkt an ihren geplanten Sozialreformen fest. Die Einführung der Kindergrundsicherung und des neuen Bürgergeldes als Ersatz für Hartz IV würden wie im Koalitionsvertrag vereinbart auf den Weg gebracht werden, sagte der SPD-Politiker. "Die Corona-Pandemie sowie die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Krieges zeigen, dass ein starker Sozialstaat notwendig ist, um unsere Gesellschaft in schwierigen Zeiten zusammen zu halten", sagte Heil. (Augsburger Allgemeine)

KRANKENKASSEN - Der Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, die Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung anzuheben, um so Defizite auszugleichen, stößt auf immer schärfere Kritik. Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK Deutschland, sagte: "Es ist sozial ungerecht und ein völlig falsches Signal, dass der Gesundheitsminister die Krankenkassenbeiträge 2023 erhöhen will. Das belastet alle Menschen mit kleinen Einkommen in unzumutbarer Weise ausgerechnet in Zeiten hoher Preissteigerungen." (Neue Osnabrücker Zeitung)

VERSICHERUNGEN - Die Verunsicherung durch den Ukraine-Krieg dürfte den Absatz von Lebensversicherungen nach Einschätzung des Branchenverbands bremsen. Die wirtschaftlichen Perspektiven der privaten Haushalte seien seit Ausbruch des Krieges "von deutlich mehr Unsicherheit" geprägt, sagte der Hauptgeschäftsführer des deutschen Versichererverbands GDV, Jörg Asmussen. Für 2022 rechnet der Verband für die gesamte hiesige Versicherungsbranche jetzt nur noch mit einem Beitragswachstum von knapp 2,5 Prozent. In der Lebensversicherung dürfte der Zuwachs weniger als 1 Prozent betragen. Vor Kriegsausbruch hatte der GDV insgesamt noch ein Beitragsplus von bis zu 3 Prozent prognostiziert. (Börsen-Zeitung)

March 30, 2022 01:03 ET (05:03 GMT)

