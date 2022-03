Die Pax Asset Management AG (Pax AM) setzt auf das integrierte Investment Management System XENTIS.Urdorf - Die Pax Asset Management AG (Pax AM) setzt auf das integrierte Investment Management System XENTIS. Dieses soll von Front-to-Back für das Portfolio Management, das Kapitalanlagen-Controlling der Versicherung sowie für die Verwaltung der Fonds eingesetzt werden. Mit der von Profidata in der Private Cloud betriebenen Lösung wird das Vermögen der Pax Gruppe in der Höhe von ca. CHF 9 Mrd.

Den vollständigen Artikel lesen ...