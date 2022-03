Der amerikanische Technologiekonzern Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, NASDAQ: MU) zahlt eine Quartalsdividende von 0,10 US-Dollar an seine Investoren, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 26. April 2022 (Record day: 11. April 2022). Im Oktober 2021 startete Micron Technology mit der Zahlung einer vierteljährlichen Dividende (0,10 US-Dollar). Auf das Gesamtjahr gerechnet werden 0,40 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht ...

