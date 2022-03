Helvetia will sein Geschäft stärker international ausrichten. Per Ende März 2022 wurde zu diesem Zweck die bisherige Helvetia Liechtenstein in Helvetia Global Solutions HGS umbenannt. @helvetia https://www.moneycab.com/?p=1829841St. Gallen - Der Versicherer Helvetia will sein Geschäft stärker international ausrichten. Per Ende März 2022 wurde zu diesem Zweck die bisherige Helvetia Liechtenstein in Helvetia Global Solutions (HGS) umbenannt. Die Namensanpassung verdeutliche die internationale Ausrichtung des Geschäfts und dessen wachsende Bedeutung, teilte Helvetia am Mittwoch mit. HGS ist im Nicht-Lebengeschäft aktiv und...

Den vollständigen Artikel lesen ...