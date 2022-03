Die Finanzmärkte kamen nach den Äußerungen der russischen Verhandlungsführer deutlich in Bewegung. Russland behauptet, dass die Gespräche mit der Ukraine in eine "praktische" Phase eingetreten seien und dass ein Treffen zwischen Zelensky und Putin in Zukunft stattfinden könnte. Der stellvertretende russische Verteidigungsminister erklärte, Moskau habe beschlossen, seine militärischen Aktivitäten in der Nähe von Kiew zu reduzieren. Diese Äußerungen sind jedoch mit Vorsicht zu genießen, da sich frühere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...