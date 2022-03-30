BARCLAYS SENKT VESUVIUS AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 375 (485) PENCE BERENBERG STARTET CIVITANAVI SYSTEMS MIT 'BUY' - ZIEL 6 EURCITIGROUP SENKT EXPERIAN AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 3146 (4150) PENCEEXANE BNP NIMMT LOGITECH MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 80 CHFGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 325 (330) PENCE - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 4000 (3900) CHF - 'NEUTRAL'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 7,40 (10) CHF - 'HOLD'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR DANONE AUF 58,50 (64) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT GREENCOAT UK WIND AUF 'BUY' (HOLD)JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 22 (23) CHF - 'BUY'JPMORGAN SENKT NOKIAN AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 15,50 (35) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 2700 (2600) PENCE - 'OVERWEIGHT'RBC SENKT ANTOFAGASTA AUF 'UNDERPERFORM' ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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