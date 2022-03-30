The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.03.2022
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.03.2022
ISIN Name
EU000A1G4DN5 EU EUROP. UNION 12/22 MTN
DE000LB0WJ94 LBBW STUFENZINS 14/22
XS0767472458 RUSSIAN FED. 12/22 REGS
XS0767278301 TEL.FIN.12/22 MTN
XS0765448757 THYSSENKRUPP MTN 12/22
USG84228CQ91 STAND.C. 16/UND. FLR REGS
DE000DZ1JLB9 DZ BANK IS.E.8201 VAR
DE000NLB1KV0 NORDLB 2 PH.BD.05/13
DE000A1X3LA7 IKB DT.IND.BK.MTN 14/22
XS0767862914 SAUDI EL.G.SUKUK 12/22
XS0767865263 GLENCORE FIN.12/22 FLRMTN
DE000DG4T2S8 DZ BANK IS.A491
XS1050917373 VOLKSWAGEN LEASING 14/22
USU8067TAK26 SCIENT.GAMES INTL. 17/25
US151020AS39 CELGENE 15/25
NO0010832512 ZITON 18-23 FLR
DE000DK8AJP4 DEKABANK DGZ IHS.6321
DE000BLB2QE5 BAY.LDSBK.IS.14/22
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.03.2022
ISIN Name
EU000A1G4DN5 EU EUROP. UNION 12/22 MTN
DE000LB0WJ94 LBBW STUFENZINS 14/22
XS0767472458 RUSSIAN FED. 12/22 REGS
XS0767278301 TEL.FIN.12/22 MTN
XS0765448757 THYSSENKRUPP MTN 12/22
USG84228CQ91 STAND.C. 16/UND. FLR REGS
DE000DZ1JLB9 DZ BANK IS.E.8201 VAR
DE000NLB1KV0 NORDLB 2 PH.BD.05/13
DE000A1X3LA7 IKB DT.IND.BK.MTN 14/22
XS0767862914 SAUDI EL.G.SUKUK 12/22
XS0767865263 GLENCORE FIN.12/22 FLRMTN
DE000DG4T2S8 DZ BANK IS.A491
XS1050917373 VOLKSWAGEN LEASING 14/22
USU8067TAK26 SCIENT.GAMES INTL. 17/25
US151020AS39 CELGENE 15/25
NO0010832512 ZITON 18-23 FLR
DE000DK8AJP4 DEKABANK DGZ IHS.6321
DE000BLB2QE5 BAY.LDSBK.IS.14/22
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