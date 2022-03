The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.03.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.03.2022ISIN NameEU000A1G4DN5 EU EUROP. UNION 12/22 MTNDE000LB0WJ94 LBBW STUFENZINS 14/22XS0767472458 RUSSIAN FED. 12/22 REGSXS0767278301 TEL.FIN.12/22 MTNXS0765448757 THYSSENKRUPP MTN 12/22USG84228CQ91 STAND.C. 16/UND. FLR REGSDE000DZ1JLB9 DZ BANK IS.E.8201 VARDE000NLB1KV0 NORDLB 2 PH.BD.05/13DE000A1X3LA7 IKB DT.IND.BK.MTN 14/22XS0767862914 SAUDI EL.G.SUKUK 12/22XS0767865263 GLENCORE FIN.12/22 FLRMTNDE000DG4T2S8 DZ BANK IS.A491XS1050917373 VOLKSWAGEN LEASING 14/22USU8067TAK26 SCIENT.GAMES INTL. 17/25US151020AS39 CELGENE 15/25NO0010832512 ZITON 18-23 FLRDE000DK8AJP4 DEKABANK DGZ IHS.6321DE000BLB2QE5 BAY.LDSBK.IS.14/22