The following instruments on XETRA do have their first trading 30.03.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.03.2022Aktien1 CA0127841041 Albert Labs International Corp.2 CA38120R1055 Golden Shield Resources Inc.3 DE000A3MQRX9 MAX Automation SE BZR4 CA36942L1085 General Copper Gold Corp.5 CA75088F2026 Raindrop Ventures Inc.Anleihen1 XS2464732770 Stellantis N.V.2 FR0014009HA0 BNP Paribas S.A.3 XS2463711643 Kojamo Oyj4 US92556HAE71 Paramount Global5 XS2463961677 Linde PLC6 XS2463961248 Linde PLC7 XS2463961321 Linde PLC8 US91282CEE75 United States of America9 US91282CEF41 United States of America10 DE000LB2BQ72 Landesbank Baden-Württemberg11 DE000LB2BQ56 Landesbank Baden-Württemberg12 DE000LB2BQ64 Landesbank Baden-Württemberg13 DE000LB2BQ49 Landesbank Baden-Württemberg14 CH1170565712 Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG15 DE000DK05FK5 DekaBank Deutsche Girozentrale16 DE000DL19WG7 Deutsche Bank AG17 XS2463982673 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 XS2463563192 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HLB71G3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 XS2464407514 Nestlé Holdings Inc.21 XS2448335351 Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.22 US91282CEG24 United States of America USA