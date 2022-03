NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Basler nach detaillierten Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Die finalen Kennziffern hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick des Bildverarbeitungs-Spezialisten auf 2022 sei aber schlechter als erwartet ausgefallen. Hier belasteten Lieferkettenprobleme./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2022 / 01:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2022 / 01:39 / ET

DE0005102008