Der Reisemobil-Hersteller Knaus Tabbert AG hat die Auslieferungen in 2021 um 6,5 Prozent auf 25.922 Fahrzeuge gesteigert. Aufgrund von Lieferkettenprobleme sei das volle Absatzpotenzial bei weitem nicht ausgeschöpft, so das Unternehmen. Dementsprechend hoch sei auch der Auftragsbestand zum Jahresende mit 32.398 Einheiten im Wert von rund 1,3 Mrd. Euro (2020: 18.736 Einheiten für 640 Mio. Euro), wie es heißt. Es wurde ein Gesamtumsatz in Höhe von 862,6 Mio. Euro erzielt, das ist ein Anstieg um 8,6 Prozent. Das um Sonderbelastungen bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr reduzierte sich um 10,3 Prozent auf 60,7 Mio. Euro, hier würden sich die Probleme in den Lieferketten und die daraus resultierende Unterauslastung der Kapazitäten widerspiegeln, ...

