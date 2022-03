DJ Roche-Studie mit Tiragolumab verfehlt primären Endpunkt

Von Giulia Petroni

BARCELONA (Dow Jones)--Die Roche Holding AG muss einen Rückschlag in einer Tiragolumab-Studie hinnehmen. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat eine Phase-3-Studie mit Tiragolumab zur Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium ihren co-primären Endpunkt nicht erreicht.

In der Studie sei der Einsatz von Tiragolumab in Kombination mit Tecentriq und Chemotherapie untersucht worden. "Der co-primäre Endpunkt des Gesamtüberlebens wurde bei der Zwischenanalyse nicht erreicht und wird bei der geplanten Endanalyse wahrscheinlich keine statistische Signifikanz erreichen", so Roche.

Die Daten der Studie sollen nach Angaben von Roche auf einem bevorstehenden medizinischen Kongress vorgestellt werden.

