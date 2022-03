Glashütte (ots) -Das Streben nach Perfektion und die Suche nach Einzigartigkeit verbinden die Menschen, die eine Uhr von A. Lange & Söhne ihr Eigen nennen, mit denen, die sie erschaffen. Das zeigt sich auch in den vier Neuheiten, welche die sächsische Manufaktur vom 30. März bis 5. April 2022 der Öffentlichkeit präsentiert - auf der Genfer Uhrenmesse "Watches and Wonders", auf der eigenen Plattform "Lange Experience Hub" und auf weltweiten Kundenveranstaltungen.Die RICHARD LANGE-Uhrenfamilie wird um einen Zeitmesser bereichert, der mit einer der anspruchsvollsten Klangfunktionen ausgestattet ist - einer klassisch ausgeführten, aber zeitgemäß weiterentwickelten Minutenrepetition. Mit ihrem dreiteiligen, weißen Emaillezifferblatt bietet die auf 50 Exemplare limitierte RICHARD LANGE MINUTENREPETITION in Platin nicht nur akustischen, sondern auch optischen Hochgenuss.A. Lange & Söhne präsentiert mit der ODYSSEUS in Titan einen sportlich-eleganten Zeitmesser für höchste technische und ästhetische Ansprüche. Zugleich unterstreicht er das Motto der sächsischen Manufaktur, niemals stehen zu bleiben. Die neue Farbe Eisblau und eine exklusive Oberflächenstruktur zieren das Zifferblatt der auf 250 Exemplare limitierten ersten Titanuhr der Marke.Die neue GROSSE LANGE 1 wird dem ehrgeizigen Anspruch gerecht, eine Uhrenfamilie weiterzuentwickeln, die seit mehr als 25 Jahren das Gesicht der Marke prägt und neue Maßstäbe in der Feinuhrmacherei gesetzt hat. Beim neuen Modell ist es gelungen, die Bauhöhe auf 8,2 Millimeter zu reduzieren, wodurch sich die Uhr, die in Weiß- oder Rotgold erhältlich ist, noch besser ans Handgelenk schmiegt.So unterschiedlich die Neuheiten auf den ersten Blick erscheinen mögen, eines haben sie gemeinsam: Sie folgen dem Anspruch der sächsischen Manufaktur, immer wieder neue inspirierende Meisterwerke der Uhrmacherkunst zu erschaffen.Kontaktinformationen für die Presse und Asset-Download::Arnd Einhorn, Head of Corporate Communications & Product PRTel.: +49 (0)350 53440| E-mail: presse@lange-soehne.com | https://press.alange-soehne.com/de/Original-Content von: A. Lange & Söhne, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107842/5183970