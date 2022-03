Long-Positionen in Rohöl aufbauen? So geht"s mit ETCs

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat die Preise für Rohöl deutlich steigen lassen. Der nächstfällige Brent-Futures-Kontrakt an der ICE notierte im Hoch Anfang März mit 128 US-Dollar, für die in Nordamerika gängigere Sorte West Texas Intermediate WTI wurden an der NYMEX bis zu 120 US-Dollar gezahlt. Anleger, die es für unwahrscheinlich halten, dass sich die OPEC durch eine Erhöhung der Fördermengen rasch auf die Seite des Westens schlägt und somit Russland verprellt, könnten das aktuelle Niveau von 112 US-Dollar (WTI 105 US-Dollar) zum Einstieg nutzen. Die BNP bietet jeweils drei ETCs auf Brent und WTI an, die eine Partizipation ermöglichen und außerdem durch Hinterlegung von Sicherheiten das Emittentenrisiko für Anleger (nahezu) komplett eliminieren.

Partizipation pur - insbesondere für kurzfristige Strategien

Der nächstfällige Futures-Kontrakt reagiert (fast) immer am stärksten auf News - wer also auf steigende Ölpreise spekuliert, greift zu dem Produkt, das schlicht dessen Preis abbildet (Brent: DE000PS701L2; für WTI: DE000PS7WT17; Gebühr 0,9 Prozent p.a.). Kurz vor Fälligkeit eines Futures "rollt" das Produkt automatisch - verkauft also den aktuell "teureren" Mai-Kontrakt und kauft dafür den "günstigeren" Juni usw. Solange die Terminkurve abnimmt (Backwardation), erzielen Anleger bereits bei konstanten Ölpreisen leichte Rollgewinne (zur Roll-Thematik siehe ZR 08/2022).

Rolloptimierte Positionierung - für längerfristig orientierte Dollar-Bullen

Wer längerfristig und unabhängiger von der Struktur der Terminkurve anlegen will, der streut mit der rolloptimierten Variante sein Investment über diverse Fälligkeiten - und nimmt damit allerdings auch eine weniger ausgeprägte Reagibilität auf Kursveränderungen des Front-Monats in Kauf (RICI Enhanced Brent: DE000PB6R1B1; RICI Enhanced WTI: DE000PB6R1W7, Managementgebühr 1 Prozent p.a.).

Rolloptimiert und wechselkursgesichert - für langfristige Portfoliodiversifikation

Wer zur Rolloptimierung auch das Wechselkursrisiko drastisch reduzieren will, setzt auf die Euro-hedged-Varianten für Brent (DE000PZ9REB6) oder WTI (DE000PZ9REW2, Gebühr 1,2 Prozent p.a.)

ZertifikateReport-Fazit: Die ETCs der BNP Paribas machen Rohöl einfach, liquide und besichert investierbar - insbesondere längerfristig orientierte Anleger sollten das Währungsrisiko, das in einer Abwertung des US-Dollars (= Aufwertung des Euro) besteht, in die Investitionsüberlegungen einbeziehen und sich nach persönlicher Dollar-Prognose positionieren.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Öl oder von Anlageprodukten auf Öl dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de