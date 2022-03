Nach der Vortagsrally am deutschen Aktienmarkt wegen neuer Hoffnung im Ukraine-Krieg zeigen sich die Anleger am Mittwoch erst einmal skeptisch. Etwa eine halbe Stunde vor dem Xetra-Auftakt steht der DAX 0,4 Prozent tiefer bei 14.760 Punkte. So hatte am Dienstag die Nachricht angetrieben, dass Russland Kampfhandlungen bei Kiew drosseln will.Am Dienstag war der DAX +2,79% mit deutlichen Kursgewinnen ...

