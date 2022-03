Berlin, 30. März 2022 (ots/PRNewswire) -- Größtes Saas-ClimateTech Spendenaktion im Immobiliensektor -Deepki (https://www.deepki.com/de/), der weltweit einzige Anbieter einer umfassenden ESG-Data-Intelligence-Plattform für den Immobiliensektor, erhält 150 Millionen Euro in einer Series-C-Finanzierung. Lead-Investoren der Finanzierungsrunde sind One Peak und Highland Europe, zwei in London ansässige VC-Gesellschaften, die sich auf marktführende, wachstumsstarke, technologieorientierte Unternehmen in Europa spezialisiert haben.Seit 2014 begleitet Deepki Immobilien-Stakeholder bei der Umsetzung ihrer Net-Zero-Strategien. Die eigens entwickelte SaaS-Lösung (https://www.deepki.com/de/loesungen/kompetenzen/) nutzt Kundendaten, um die ESG-Performance (https://www.deepki.com/de/loesungen/immobiliennutzer/) (Environmental, Social and Governance) zu optimieren und den Wert der Immobilien zu maximieren. Es ermöglicht den Kunden, ESG-Daten zu sammeln, einen umfassenden Überblick über die ESG-Leistung ihres Portfolios zu verschaffen, Investitionspläne zu erstellen, um Net Zero zu erreichen, und die Ergebnisse zu bewerten.Die neue Finanzierung wird dazu beitragen die Führungsposition von Deepki in Europa durch neue Innovation auszubauen, bis Ende 2022 über 200 neue Mitarb (https://deepki.teamtailor.com/)eiter (https://deepki.teamtailor.com/) einzustellen, das Unternehmen in den nächsten 12 Monaten in den USA zu etablieren und auszubauen sowie strategische Akquisitionen vorzunehmen. Zu den weiteren Investoren gehören Bpifrance, Revaia, Hi Inov und Statkraft Ventures.Vincent Bryant (CEO) und Emmanuel Blanchet (COO), Co-founders von Deepki, kommentierten die neue Finanzierung wie folgt:"Jedes Jahr sind Investitionen[1] in Höhe von mehr als 5 Billionen USD-Dollar (https://content.deepki.com/en_deepki_pension_funds_report) erforderlich, um die bedaute Umwelt zu dekarbonisieren und sicherzustellen, dass der Immobiliensektor seine Verpflichtung erfüllen kann, das Net Zero-Ziel bis 2050 zu erreichen. Der Wert des Überwachungs- und Analyse- Marktes, der zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist, bis 2025 einen Wert von 5 bis 10 Milliarden USD haben wird, mit einem jährlichen Wachstum von 20 %. Wir sind mit der heutigen Ankündigung in einer noch stärkeren Position und werden diese enorme Chance nutzen."Jean Tardy-Joubert, Partner bei Highland Europe, und Humbert de Liedekerke Beaufort, Managing Partner bei One Peak, sagen:"Der Immobiliensektor ist derzeit für 40% der weltweiten Kohlenstoffemissionen verantwortlich. Deepki bietet Immobilieneigentümer, -verwalter und -manager die Möglichkeit, den Kohlenstoffausstoß ihrer Immobilien zu messen und somit zu neutralisieren. Für eine der ältesten und wichtigsten Branchen der Welt liefert Deepki einen wichtigen erster Schritt auf dem Weg zum Erreichen der Net Zero-Ziele der Immobiliensektor."[1] Vivid EconomicsPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/1776555/Vincent_Emmanuel_Photo.jpgPressekontakt:Clare Anderson,clare@andersoncommsconsultancy.com,+44 07958 665 883Original-Content von: Deepki, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162323/5184015