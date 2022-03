DGAP-News: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

niiio finance group AG: niiio finance group übernimmt Order-Routing-Anbieter FIXHub



30.03.2022 / 09:42

Corporate News

niiio finance group übernimmt Order-Routing-Anbieter FIXHub



Görlitz, 30.03.2022: Die börsengelistete niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Software-as-a-Service Plattform für Asset und Wealth Management, plant rückwirkend zum 01.01.2022 den Order-Routing-Anbieter FIXHub GmbH (www.fixhub.net) zu übernehmen. FIXHub ist eine Order-Routing-Plattform, die weltweit Buy Side Kunden mit Sell Side Execution Brokern und Handelsplattformen verbindet und dadurch den elektronischen real time Austausch handelsrelevanter Nachrichten zwischen den Plattformmitgliedern ermöglicht.



Zu den Kunden von FIXHub gehören zahlreiche internationale Investmentmanager, Banken, Vermögensverwalter sowie Execution- und Clearing-Broker. Im Jahr 2021 betrug das Handelsvolumen, das von den Mitgliedern über FIXHub geroutet wurde, über 1 Billion Euro.



Die ausschließlich als SaaS betriebene Plattform mit Zugang zu über 90 angeschlossenen internationalen Brokern und Handelsplattformen unterstützt den bidirektionalen Nachrichtenfluss über alle Anlageklassen und das vor, während und nach dem Handel. In einem wachstumsstarken Nischenmarkt erzielte das Unternehmen zuletzt etwa 0,7 Mio. Euro Umsatz und eine EBITDA-Marge von über 85 Prozent. FIXHub gehört zu je 50 Prozent den Gründern Carsten Osswald und Heribert Steuer.



"Order-Routing ist ein hochprofitables Geschäft, es ist problemlos skalierbar und ein wichtiges Modul in der Wertschöpfungskette unserer Asset und WealthTech-Plattform", betont Johann Horch, CEO der niiio finance group AG. Als erste zentrale Plattform bedient FIXHub nicht nur den DACH Markt für institutionelle Kunden, sondern hat sich zu einem europäischen OrderHub entwickelt.



"Europaweit hat FIXHub nur wenige Wettbewerber, wir sind hier in einem attraktiven Nischenmarkt unterwegs. Unsere Wettbewerber nutzen das System, und mit diesem Deal hat niiio jetzt durchaus eine gewisse Marktmacht," so Horch. "Bisher zahlen die Kunden pauschale Gebühren an FIXHub, berechnen ihren Kunden aber Gebühren von 1,50-3,50 Euro pro Order. Wenn wir künftig nur 15% der Orders aus munio über FIXHub routen würden, also rund 300.000 Order p.a., zu einem Preis von 1,50 Euro je Order, dann könnten wir die Umsatzerlöse und den Ertrag von FIXHub schon um fast 100 Prozent steigern. Das wäre ein bemerkenswerter Ertragshebel."



Die Erfahrung des Teams im Bereich Handels-Schnittstellen kommt auch dem Geschäftsmodell der Tochtergesellschaft niiio Ledger AG zugute, und zwar im Hinblick auf die notwendige Anbindung an Börsenplätze. Broker und Handelsplattformen nutzen FIX. Börsen haben i.d.R. spezifische Schnittstellen, so Horch.



Die Transaktion umfasst die Zahlung von 4 Mio. Euro in Cash, davon 2,04 Mio. Euro in 2022, der Rest in 5 Tranchen in den Folgejahren 2023-2027. Sie wird komplett fremdfinanziert. Für die Vereinbarung der Detail-Konditionen hat das Unternehmen bis Ende des Jahres Zeit.





Über die niiio finance group AG:



Die niiio finance group AG (niiio) kreiert eine skalierbare pan-europäische WealthTech-Plattform, indem sie technologische Innovationen bündelt und damit Asset und Wealth Manager befähigt, ihre Prozesse zu digitalisieren und ihre Kunden optimal zu betreuen. niiio ist ein Software-as-a-Service (SaaS) Provider für das Asset und Wealth Management. Als "one-stop-shop" digitalisiert das Unternehmen die Prozesse seiner über 80 europäischen Kunden, damit sie effizient, flexibel und rechtssicher arbeiten können. Als Branchenvorreiterin treibt niiio auch die Konsolidierung des Softwaremarktes voran und plant, bestehende Prozesse mittel- bis langfristig dezentral über die Distributed Ledger Technologie (DLT) und Blockchain abzubilden. Die Vision von niiio ist die kostengünstige digitale Emission, Verwahrung, Depotführung und der anschließende Handel von Wertpapieren auf DLT-Basis - und somit ein dezentrales Settlement auf Basis der Blockchain-Technologie.





Kontakt:

Regine Petzsch

Tel: +49 (89) 286593-29

E-Mail: Regine.Petzsch@advicepartners.de

