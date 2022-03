Funktionen der PAFnow-Software werden erstmals in Celonis Experiences auf der Celonis World Tour 2022 vorgestellt

Celonis, der weltweit führende Anbieter von Ausführungsmanagement, gab die Übernahme der Process Analytics Factory GmbH (PAF) bekannt, einem führenden Anbieter von Process Mining-Erkenntnissen für Microsoft Power BI. Diese Übernahme wird es Millionen von Benutzern der Microsoft Power Platform ermöglichen, das marktführende Execution Management System (EMS) von Celonis für Process Mining, Automatisierung und Zusammenarbeit zu nutzen.

Die Übernahme von PAF ist Teil der Strategie von Celonis, es Unternehmen überall und in allen Branchen zu ermöglichen, Process Mining innerhalb des Celonis EMS zu nutzen, um Prozessineffizienzen aufzudecken und zu beheben. Celonis engagiert sich dafür, Benutzer der führenden Automatisierungs-, Kollaborations- und Workflow-Plattformen in die Lage zu versetzen, ihre Geschäfte mit den einzigartigen Prozesserkenntnissen und intelligenten, zielgerichteten Maßnahmen von Celonis zu führen.

Das Process-Mining-Produkt PAFnow ist vollständig in Microsoft Power BI und Microsoft Office 365 integriert, um nahezu jeden Prozess zu analysieren, zu visualisieren und zu optimieren. 97 Prozent der Fortune 500 und über 260.000 Unternehmen weltweit nutzen Microsoft Power BI.

Das Celonis EMS kombiniert in einer integrierten Cloud-Plattform Echtzeitdaten, Prozessintelligenz und gezielte Maßnahmen, um die Top-, Bottom- und Greenline-Geschäftsleistung schnell zu beeinflussen. Kunden, die vollständige Klarheit darüber erhalten möchten, wie ihre Geschäftsprozesse ablaufen ob über Lieferketten, Shared Service Center oder Systemlandschaften hinweg können jetzt von den einzigartigen und fortschrittlichen Funktionen des Celonis EMS innerhalb ihrer vertrauten Microsoft-Umgebungen profitieren.

Maximilian Gerbert, Projektleiter bei Mercedes-Benz Management Consulting, sagte: "Wir der Digital Accelerator von Mercedes-Benz sind eine datengetriebene Abteilung mit einer über Jahre aufgebauten Business-Intelligence-Strategie. Aber nachdem wir Process Mining in unsere BI-Infrastruktur integriert hatten, konnten wir das Gesamtbild sehen und Prozessineffizienzen in unserem gesamten Unternehmen identifizieren, die wir vorher nie konnten. Wenn Probleme in der Lieferkette auftreten, nutzen wir Erkenntnisse aus Process Mining innerhalb von BI, um die Engpässe zu lokalisieren und Maßnahmen zu ihrer Behebung zu ergreifen bevor sie sich auf unseren Cashflow und unser Kundenerlebnis auswirken. Wir freuen uns über die Nachricht von der Übernahme von Celonis und die Möglichkeit, die leistungsstarken Funktionen des Celonis EMS in unserer Microsoft-Umgebung zu nutzen."

"Es ist großartig zu sehen, dass Celonis und PAF ihre Kräfte bündeln", sagte Linus Linder, IT-Leiter bei Muller Die lila Logistik Service GmbH. "Jetzt können wir von den Echtzeitdaten, der Prozessintelligenz und dem zielgerichteten Handeln im Celonis EMS innerhalb unserer vertrauten Microsoft Power BI-Umgebung profitieren."

Die rasche Einführung des Celonis EMS folgt auf einen Generationswechsel, bei dem Prozesserkenntnisse und -intelligenz genutzt werden, um die Art und Weise, wie Unternehmen geführt werden, zu verändern.

Laut Gartner wird der Markt für Hyperautomatisierungssoftware bis 2025 fast 860 Milliarden USD erreichen1. Aber viele Unternehmen maximieren den Wert ihrer digitalen Investitionen nicht, weil ihnen der Einblick in veraltete Prozesse fehlt, die den Geschäftsbetrieb behindern. Laut einem von Celonis in Auftrag gegebenen Forrester-Bericht hat Process Mining im Jahr 2022 einen Wendepunkt erreicht, da Entscheidungsträger eine bessere Ausführung durch das Auffinden und Beheben von Prozessineffizienzen fordern.

"Seit unserer Gründung vor 11 Jahren war die Mission von Celonis immer dieselbe unseren Kunden zu helfen, das volle Potenzial ihrer Geschäftsleistung auszuschöpfen, indem Prozessineffizienzen beseitigt werden und das erfordert, dass Celonis überall präsent ist", sagte Alex Rinke, Co-CEO und Mitbegründer von Celonis. "Die PAF-Akquisition ermöglicht es den Millionen von Benutzern der Microsoft Power Platform, die einzigartigen Daten und intelligenten Erkenntnisse von Celonis für Power Analytics, Automatisierung und Zusammenarbeit zu nutzen."

"Diese Kombination nutzt die Stärke der Marktführerschaft von Celonis mit der Grundlage, die PAF in der Microsoft Power Platform geschaffen hat. Damit können unsere Unternehmen die Brücke zwischen der Microsoft Power Platform und dem Celonis Execution Management System schlagen", sagte Tobias Rother, CEO und Gründer von PAF. "Wir freuen uns sehr, Celonis in die Hände einer so großen und schnell wachsenden Gemeinschaft von Führungskräften zu legen."

"In unserem ersten HFS SaaS XXV 2022-Bericht haben wir Celonis als bestes privates SaaS-Unternehmen in den Bereichen Gesamtrang, Schaffung von Unternehmenswert, Partnerengagement und OneOffice-Ausrichtung eingestuft", sagte Phil Fersht, CEO und Chief Analyst von HFS Research. "Die Übernahme von PAF zeigt, warum Celonis neben Microsoft, Salesforce, Amazon, Adobe und Google für die Gestaltung der Zukunft von nativer Automatisierung, Daten und Prozessdesign eingestuft wird. Celonis verschiebt seine einzigartigen Prozessdaten und intelligenten Erkenntnisse strategisch in die weltweit größten Arbeits-, Automatisierungs- und Analyseplattformen."

"Der Zweck von Process Mining besteht darin, ein faktenbasiertes Verständnis der Varianz und Ineffizienz von Geschäftsprozessen zu erlangen, um Prozesse systematisch zu verbessern, um die Leistung zu maximieren und gleichzeitig die Gesamtziele eines Unternehmens in Einklang zu bringen. Die Einbettung von Process Mining in gemeinsame Analyseplattformen erleichtert Teams die Zusammenarbeit mit vertrauten Tools", sagte Maureen Fleming, Program Vice President für IDC Intelligent Process Automation Market Research and Advisory Service.

Die Funktionen der PAFnow-Software werden erstmals in Celonis Experiences auf der Celonis World Tour 2022 vorgestellt. Celonis Experiences zeigt, wie Kunden Celonis EMS nahtlos in Microsoft Power BI-Berichte integrieren, mit Microsoft Teams zusammenarbeiten und Flows in Microsoft Power Automate auslösen können.

Über Celonis

Celonis unterstützt Unternehmen dabei, ihre Daten umzusetzen. Aufbauend auf seinem marktführenden Kern für Process-Mining bietet das Celonis Execution Management System eine Reihe von Anwendungen, ein Entwicklerstudio und Plattformressourcen für Führungskräfte von Unternehmen und Nutzer: Unternehmensineffizienzen in Milliardenhöhe können so beseitigt werden, es gibt ein besseres Kundenerlebnis, und die CO2-Emissionen werden reduziert. Celonis hat Tausende von Implementierungen bei globalen Kunden und hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland, und New York City, USA, mit 20 Niederlassungen weltweit.

1 Gartner, Analyse von Marktprognosen: Hyperautomation of Enablement Software, Worldwide, Cathy Tornbohm, Fabrizio Biscotti, Rachel Chippendale, 22. März 2021.

