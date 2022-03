Der Dax hat am Mittwoch wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Der deutsche Leitindex verlor in den ersten Handelsminuten rund ein Prozent auf 14.653 Punkte. Russlands Ankündigung einer teilweisen Deeskalation im Ukraine-Krieg, die am Dienstag die Kurse stark angetrieben hatte, stößt auf immer mehr Skepsis. "Die Signale aus den Verhandlungen in der Türkei sind natürlich positiv. Aber sie sind noch viel zu wenig, um jetzt schon die Friedensglocke zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...