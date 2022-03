Düsseldorf, 30. März 2022 (ots/PRNewswire) -Christian Charbonnier leitet ab sofort das stark wachsende Partnergeschäft des Düsseldorfer KI-Anbieters Cognigy in der D/A/CH-Region. Der erfahrene Kundenservice-Automations-Spezialist war zuvor in leitenden Vertriebspositionen bei internationalen Telco-/Tech-Anbietern wie Avaya, BT Global Services, NICE, NTT DATA, LivePerson und zuletzt bei Amazon Web Services (AWS) tätig.Cognigy, einer der weltweit führenden Customer Service Automation-Anbieter, baut sein Partnermanagement-Team mit dem erfahrenen Customer Service-Experten Christian Charbonnier aus. Er bringt 20+ Jahre Vertriebs-, Consulting- und Partnermanagement-Expertise aus leitenden Positionen bei Avaya, BT Global Services, NICE, NTT DATA, LivePerson und zuletzt bei Amazon Web Services (AWS) mit zu Cognigy. Christian Charbonnier wird als Director Alliances & Partnerships das stark wachsende Partnergeschäft von Cognigy in der D/A/CH-Region weiter ausbauen.Cognigy verfügt als einer der Marktführer ("Leader" im Magic QuadrantTM für Enterprise Conversational AI Platforms) über ein exzellentes Netzwerk an Strategieberatungen und bestens ausgebildeten Implementierungspartnern. Die Düsseldorfer KI-Experten gehören zu Deutschlands führenden Tech-Innovatoren, und Cognigy zählt zu den zehn am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen (laut "Deloitte Technology Fast 50")."Wir erleben eine boomende Nachfrage nach unserer global führenden Conversational AI-Plattform - und unsere Partner profitieren direkt davon. Sie erweitern ihr Service-Portfolio mit einer vielfach einsetzbaren KI-Business-Anwendung, sie bauen ihr Geschäft mit Bestands- und Neukunden aus und sie steigern ihren Service-Umsatz in allen Bereichen signifikant: von der Strategie-Beratung über Conversational Design bis hin zur Hyperautomation im Zusammenspiel mit anderen Systemen und RPA. Unser Ziel ist es, unsere Partner bestmöglich dabei zu unterstützen, mit allem, was für ihren Erfolg erforderlich ist. Wir freuen uns sehr darüber, mit Christian einen weiteren äußerst erfahrenen Customer Service-Automation-Experten mit viel Erfahrung im Enterprise-Sales gewonnen zu haben, der unser Partnergeschäft weiter ausbaut", erklärt Marc Schneider, VP Global Alliances & Partnerships von Cognigy."Ich begleite Unternehmen seit über 20 Jahren dabei, ihren Kundendienst mit Sprachportalen und Automation voranzubringen. Es gab kontinuierlich Innovationen und Fortschritte, aber der Automationsschub, den wir aktuell mit Conversational AI erleben, ist einzigartig. Die KI-Technologie von Cognigy ermöglicht, Interaktionen mit Kunden und Mitarbeitern elegant-menschlich in zig Use Cases, quasi in allen Sprachen und in bislang ungeahnter Qualität in allen Kanälen zu automatisieren. Cognigy eröffnet Partnern als Conversational AI Marktführer interessante Perspektiven, um ihre Kunden auf ein neues Service-Level zu bringen. Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe, die mir viel Spielraum bietet, um meine Expertise und meine Vision für besseren Kundenservice gemeinsam mit den Partnern in der Praxis umzusetzen", sagt Christian Charbonnier.Über CognigyCognigy ist ein weltweit führender Anbieter für Customer Service Automation. Mit der Conversational AI Plattform Cognigy.AI können Unternehmen intelligente Sprach- und Chatbots in der gesamten Organisation einsetzen und so ihre Kunden- / Mitarbeiterkommunikation an allen Kontaktpunkten automatisieren. Unternehmen verbessern mit Cognigy ihren Service, unterstützen ihr Contact Center Team und sparen signifikant Kosten.Die Cognigy KI erkennt Nutzerabsichten präzise und führt natürlich gesprochene Dialoge in über 100 Sprachen - 24/7 und leicht skalierbar auf jedem Kanal (Telefon, Webchat, SMS, Apps etc.). Die low-code Plattform automatisiert Business-Prozesse durch einfache Integration in Backend-Systeme, steht als SaaS und On-Premises zur Verfügung und ist DSGVO-konform. Zu den Kunden des deutschen KI-Anbieters zählen Bosch, Daimler, DATEV, Henkel, Lufthansa, Salzburg AG uvm. Weitere Informationen: cognigy.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1775892/Christian_Charbonnier_Director_Partnerships_DACH_Cognigy.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1656058/Cognigy_Logo.jpgPressekontakt:Kontakt Cognigy weltweit: Cognigy GmbH,Päivi Tabourin,Speditionsstraße 1,40221 Düsseldorf,marketing@cognigy.com,+49 211 54591991; PR & Media Relations / Cognigy Partner-Kommunikation: Marcus Bond,BOND Business-Kommunikation,+49 177-6252663,marcus.bond@bond-pr.deOriginal-Content von: Cognigy GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139003/5184128