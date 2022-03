Wacker Chemie-Calls mit 52%-Chance bei Kursanstieg auf 160 Euro

Wer in den vergangenen Wochen in Long-Hebelprodukte auf die Wacker Chemie-Aktie (ISIN: DE000WCH8881) investiert hat, konnte sich bislang über kräftige Buchgewinne freuen. Notierte die Aktie noch am 7.3.22 bei 123 Euro, so konnte sie nach der Veröffentlichung des Gewinnanstieges und der Erhöhung der Dividende auf 8 Euro und der Bestätigung der Ziele bis zum 29.3.22 auf bis zu 158,50 Euro zulegen. Nach dem Kurssprung vom 29.3.22 startete die Aktie am 30.3.22 mit einem Minus von drei Prozent bei 152,20 Euro in den Handel.

Nach der Präsentation der ambitionierten Langfristziele bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 190 Euro (UBS und Baader Bank) ihre Kaufempfehlungen für die Wacker Chemie-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 160 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 155 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Wacker Chemie-Aktie mit Basispreis bei 155 Euro, Bewertungstag 17.6.22, BV 0,1, ISIN: DE000PF8LSR1, wurde beim Aktienkurs von 152,20 Euro mit 0,95 - 0,97 Euro gehandelt.

Gelingt der Wacker Chemie-Aktie in spätestens zwei Wochen ein Kursanstieg auf 160 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,28 Euro (+32 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 140,138 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Wacker Chemie-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 140,138 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH9BS48, wurde beim Aktienkurs 152,20 Euro mit 1,29 - 1,30 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Wacker Chemie-Aktie auf 160 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,98 Euro (+52 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 137,386 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Wacker Chemie-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 137,386 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SH5YVR9, wurde beim Aktienkurs 152,20 Euro mit 1,60 - 1,63 Euro quotiert.

Legt die Wacker Chemie-Aktie auf 160 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,26 Euro (+39 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wacker Chemie-Aktien oder von Hebelprodukten auf Wacker Chemie-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de