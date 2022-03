In sieben Kategorien und mit neun Sonderpreisen hat ServiceValue gemeinsam mit dem Versicherungsmagazin wieder die Makler-Champions gekürt. Die Auszeichnung erfolgte diesmal in Medaillenrängen. Außerdem wurde auch erstmals eine Fünf-Jahres-Wertung vorgenommen. In Kooperation mit dem Versicherungsmagazin hat ServiceValue wieder die Makler-Champions gekürt. Auszeichnungen wurden in sieben Kategorien vergeben, zusätzlich gab es neun Sonderpreise. Basis der aktuellen Studie ist eine Umfrage unter Maklern, ...

