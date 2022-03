Hamburg (ots) -99 % aller User haben noch nie einen Newsletter an den Kühlschrank geklebt. Ein belegbarer Fakt ist das zwar nicht, aber wenn man darüber nachdenkt, könnte das tatsächlich der Realität entsprechen. Meinen Sie nicht auch? Und weil das so ist, launcht IGEPA seine erste Social Media-Kampagne und trommelt für das, was nur Print schaffen kann. Es geht darum, zu verdeutlichen, dass Print einzigartige Eigenschaften besitzt und darum unverzichtbarer Teil des Medienmix ist. Dafür wirbt die Paid Content-Kampagne auf Facebook, Instagram und LinkedIn mit auffälligen, farbenfrohen sponsored Posts, die auf die eigens konzipierte Landingpage verlinken und dort die Möglichkeit zum Bestellen des passenden White Papers bieten. Ziel des Ganzen: Es geht nicht darum ein bestimmtes Produkt ins Rampenlicht zu stellen. Vielmehr soll eine komplette Branche in den Fokus rücken.Print hat's drauf. Hier kommt der Beweis:- Online ohne Print ist wie Story ohne Telling - Print erweckt Geschichten zum Leben- Online ohne Print ist wie Energie ohne Wende - Print erobert Herzen- 100 % aller Kataloge müssen nie aufgeladen werden - Print hat mehr EnergieChannel-Mix, bunt, vielfältig und kurzweilig - Das ist das Rezept für die Botschaften, die IGEPA mit seiner Kampagne rausschickt. In farbenfrohen Posts werden mit Witz und Augenzwinkern die Vorteile der Print-Kommunikation hervorgehoben, denn Online ohne Print ist wie Face ohne Book. Was für ein schöner Vergleich, zeigt er doch, dass es längst nicht um das Erhöhen eines Mediums über das andere geht, sondern jedes Mittel und jeder Kanal mit seiner Botschaft und auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmt sein sollte und großartige Effekte haben kann. So sollen nicht nur neue Wege beschritten, sondern auch neue Zielgruppe langfristig für die Industrie gewonnen und zu Print-Fans konvertiert werden. "Die Kampagne ist für uns ein Herzensprojekt, mit der wir unserer Marktverantwortung gerecht werden. Es geht uns darum, die Bekanntheit der IGEPA für die gesamte Branche zu nutzen und uns für Print stark zu machen" so Amir Besic, Geschäftsbereichsleiter Paper und Print bei Igepa Group.Ab sofort wird Kampagne nicht nur auf Facebook, Instagram und LinkedIn ausgespielt, sondern ist auch auf der Website https://printense.de sichtbar.Schwarz-Weiß kann Print, aber bunt ist's schönerSchon fast dogmatisch ist die Debatte, die Marketer, Druckereien, Medienmacher und damit gleich mehrere Branchen umtreibt: Ist Print ein ausstrebendes Medium? Wird bald alles digital? Das Internet hat einen neuen Nachrichten-Konsum hervorgebracht, dann kam Social Media. Dank immer besseren Smartphones und Tablets ist Content jederzeit und überall nahezu in Echtzeit verfügbar. Und in den letzten zwei Jahren wurde die Digitalisierung sogar noch beschleunigt. Der Todesstoß für Print? Ganz im Gegenteil. Denn zwischen schnelllebigen News von manchmal auch unglaubwürdigen Quellen, schafft Print eine Verlässlichkeit und Beständigkeit, nach der sich Mediennutzer sehnen. Und genau darum geht es bei der IGEPA-Kampagne. Man muss sich nicht für eines entscheiden, gehen Print und Digital doch ganz wunderbar zusammen. Denn genau wie die Gesellschaft lebt auch die Medienwelt von Vielfalt. Diese und weitere Hintergründe können die geneigten User auch im White Paper Printense erfahren. Denn Print hat zahlreich Vorteile, ob nun in der integrierten Kommunikation, den neurologischen und haptischen Aspekten, oder auch dem Faktor Zeit und Wahrnehmung, wenn es zum Beispiel um Markenbildung geht. Denn Untersuchungen haben gezeigt, dass Digital ein "On-the-Go"-Medium ist, dass schnell konsumiert wird. Printprodukte werden in Ruhe und mit Aufmerksamkeit wahrgenommen. Dazu kommen Faktoren wie Nachhaltigkeit oder auch die Aktivierung des Rezipienten sowie die Archivierungs- und Aufbewahrungsdauer.Über die IGEPA groupDie IGEPA group ist eine der führenden Fachgroßhandelsgruppen in Europa und betreut mehr als 50.000 Kunden aus Industrie, Handel und Gewerbe. Die Sortimente beinhalten Produkte wie grafische Papiere und Karton, Verpackungen und Medien für die Werbetechnik einschließlich technischer Ausrüstungen und Dienstleistungen. An mehr als 81 Standorten in 29 Ländern und mit rund 3.500 Mitarbeitern erwirtschaftete die Gruppe inklusive aller strategischen Partner europaweit in 2016 einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie im Internet unter www.igepa.deFür Rückfragen wenden Sie sich bitte an:MIT-SCHMIDT Kommunikation GmbHAnne-Katrin KohlmorgenFasanenweg 321227 Bendestorf / HamburgTel.: +49 (0) 40 - 41 40 639-11kohlmorgen@mit-schmidt.deoderIGEPA group GmbH & Co. KGMaren FohrmannHeidenkampsweg 74-7620097 Hamburgmfohrmann@igepagroup.comOriginal-Content von: IGEPA group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162326/5184171